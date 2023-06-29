任妍 欧阳易佳 孙一凡

6月27日至29日，第十四届新领军者年会（又称“夏季达沃斯论坛”）在天津举行。本届论坛主题为“企业家精神：世界经济驱动力”。围绕论坛主题，人民网推出“达沃斯一线观察”系列报道，共同探讨如何为创新和创业提供新动力，塑造更加公平、可持续和有韧性的全球经济。

时隔四年在中国重启、时隔五年再回天津，2023夏季达沃斯论坛备受全球关注。五年时间，全球经历“格局之变”“形势之变”“历史之变”，但世界各国对于团结合作的共识、互利共赢的目标、共建开放的信心始终未变。

论坛期间，多位与会嘉宾指出，在全球经济的大变局之中，也孕育着未来经济“破茧成蝶”的机遇，全球经济“危”中有“机”。

伦敦政治经济学院经济学教授金刻羽表示，中国“一带一路”的倡议已有10年以上的历史，中国借贷、投资的机制、标准与透明度也在不断优化。中美两大全球最大经济体应当协同合作，共同应对全球债务问题的挑战。

在探讨全球金融体系稳定性层面，拉扎德资产管理有限公司 （香港）董事总经理及中国区负责人樊功生表示，此次银行危机不仅仅是银行的危机，而更像一次小型经济泡沫。纵向来看，头部银行仍保持稳健，在产品多元化等方面表现良好，此次小规模危机似乎并未撼动这部分银行，反而可能成为其机遇。

当下，世界经济在曲折中复苏前行，科技革命和产业革命的深度融合也在点亮未来增长之路。以亚洲为代表的世界发展新势力展现出巨大的内生增长前景，以数字经济为标志的新模式正在引领全球经济重启新增长。

经济学人集团大中华区总裁刘倩表示，亚洲依然是全球经济的主要增长引擎，2023年全球经济增速预计是2.1%，而亚洲预计是4.8%。在未来，如果中国增速达到6%，那么对亚洲和世界都会产生举足轻重的影响。

此外，气候变化已经被看待成是世界上最重要的挑战之一，碳中和、碳达峰已经成为全球共识。

赞比亚预算和经济事务常务秘书Mwaka Mukubesa认为，无论是发展中国家还是发达国家，都必须达成保护地球的共识。作为发展中国家，赞比亚采取绿色转型、绿色债券、绿色能源等措施向共同愿景不懈努力，但贸易公平性和融资信用仍是发展中国家面临的两大难题。

在全球经济处于转型的关键时期，应对风险挑战，需要各国通力合作，通过对话与合作寻求应对之道。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德表示，很高兴回到中国、回到天津。天津文化底蕴深厚，推动全球经济增长的企业家精神在这里得到完美诠释，通过此次年会，世界更加深入地了解了中国的发展道路以及与全球利益相关者进一步协作合作的诚意。

“世界各国都需要这样一个对话的平台和机会。”天津社会科学院数字经济研究所所长、研究员王双表示，本届夏季达沃斯论坛有四“新”，一是探寻世界重启增长新动能，二是立足中国式现代化新场景，三是关切全球发展实践新方案，四是搭建全面开放共赢新平台。

王双认为，2023夏季达沃斯论坛是天津服务国家重大战略、主动融入世界市场、推进深度对外开放、汇聚全球发展动能的重要契机，不仅为京津冀承担先行探索重要使命提供了高水平的沟通桥梁和全方位的展示窗口，更是汇聚全球要素资源和智慧支撑。以京津冀协同发展“从全局谋划一域，以一域服务全局”的纵深布局，为世界提供中国方案的最好区域实践，也是当下中国对世界发展新趋向的积极回应。

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(责编：申佳平、高雷)

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