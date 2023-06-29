蒙西管道一期工程永清分输站。受访者供图

人民网北京6月29日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，我国首条直通雄安新区的天然气主干管道——蒙西管道项目一期工程（天津—河北定兴）今日成功投产。来自天津液化天然气（LNG）接收站的天然气将通过该管道输送至华北地区，保障管道沿线民生清洁用能，为雄安新区建设提供可靠的天然气能源保障。

蒙西管道项目一期工程施工现场。受访者供图

据了解，蒙西管道是国家天然气基础设施互联互通重点工程，全长1279公里，途径内蒙古、山西、河北、天津四省区市，是内蒙古西部地区和山西大同煤制天然气项目配套的外输通道，也是天津LNG上岸的外输通道。项目按照整体核准、分期分段建设实施。本次投产的蒙西管道一期工程总长413.5公里，起自天津LNG临港分输站，终至河北保定定兴分输站，年设计输量66亿立方米。

蒙西管道项目一期工程施工现场。受访者供图

“蒙西管道一期工程投产后，将进一步优化环渤海地区天然气基础设施布局，带动沿线地区能源转型和绿色低碳发展。”国家管网集团相关部门负责人表示，该项目与中俄东线天然气管道、陕京管道系统等国家天然气主干管道，与天津天然气管道等京津冀支干网络和华北地区储气库群互联互通，可以发挥液化天然气接收站和储气库对华北地区调峰保障作用，促进国内外天然气资源在京津冀地区灵活调配，保障国家能源安全。

(责编：申佳平、高雷)

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