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国家林草局华东院实施“碳中和”相关技术能力提升行动

2023年06月29日15:10 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，国家林草局华东院邀请国内知名碳中和认证机构开展“大型活动碳中和评价”和“产品碳足迹核算”专题讲座。

讲座结合北京2022年冬奥会碳中和案例，解读了《大型活动碳中和实施指南（试行）》，详细介绍了会议/赛事碳中和的全过程，重点剖析了林业碳汇项目抵消会议/赛事温室气体排放量的机制，对比解析了标准ISO14067和PAS2050，全方位讲解了生命周期碳足迹的追溯和核算，细致分析了容易产生歧义的重难点。

在“双碳”战略背景下，林业碳汇场景应用、木质林产品碳足迹核算等成为新热点。目前，华东院技术支撑的助力亚运会碳中和目标实现的杭州市“浙林碳汇”项目开发已完成备案，林业碳汇计量监测、林业碳汇项目储备、生态产品价值实现、竹木产品碳足迹评价、庆典活动碳中和、企业碳中和等多项“碳中和”相关业务正在持续推进。

(责编：杨曦、高雷)
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