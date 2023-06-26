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携手应对世界百年变局 探寻经济复苏重启之道

——写在2023夏季达沃斯论坛开幕之际

任妍 欧阳易佳 陶建 麻潞
2023年06月26日07:57 | 来源：人民网
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当前，世界百年未有之大变局进入加速演变期。多重挑战和危机交织叠加，世界经济复苏艰难，全球化逆流涌动、大国博弈风高浪急、地缘政治挑战暗流汹涌，生态环境持续恶化……各种焦点、热点、难点问题层出不穷，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。

在机遇与挑战并存的当下，如何团结合作、共同发展，走好共建共享共赢的现代化道路，是世界各国需要面对的时代命题。

时隔四年，世界经济论坛第十四届新领军者年会（即“夏季达沃斯论坛”）将再度启幕。6月27日至29日，围绕“企业家精神：世界经济驱动力”的主题，来自政界、商界、学术界、社会组织和国际组织的1500多位全球领袖、创新人士将齐聚天津，共同探寻经济复苏、健康可持续发展之道。

寻求最优解：以对话推动合作

放眼当下，经济衰退、脱钩断链、通货膨胀等问题层出不穷，气候变化、能源转型和生物多样性减少等长期挑战仍需面对，全球需要思考在应对新挑战的同时，进一步加快推进重大共同目标。

汇聚政商学界智慧力量，推动后疫情时代经济加快恢复发展，可谓恰逢其时。

据了解，今年论坛将重点聚焦“对话”，本届论坛将重点推动政府与企业对话、东西方对话等，助力有效互动交流，启迪思想智慧。“对话”的主题，既有时下最紧迫最受关注的话题，也有涉及全球发展的长远话题。此外，高层双边会谈也将是今年论坛的“重头戏”。

“一花独放不是春，百花齐放春满园。”在各国前途命运紧密相连的今天，不同文明包容共存、交流互鉴，在推动人类社会现代化进程、繁荣世界文明百花园中具有不可替代的作用。

在今年的论坛议程中，“重启增长”“全球背景下的中国”“能源转型和材料供应”“保护自然和气候”“后疫情时代的消费趋势”“创新发展”将成为主要议题。在脆弱的环境中重启增长、推动中小企业的数字化转型、维持金融稳定、关于领导力的反思、中国经济前景展望、“一带一路”倡议的未来、拥抱人工智能革命，气候变化和全球农业挑战等热点问题都将成为重点议题。

未来三天，来自全球的企业领袖、政策制定者和专家学者将齐聚津城，学习探索新时代的成功之道，最终确定新的行业模式和合作伙伴关系，推动世界经济迈向更加平等、更可持续和更有韧性的未来。

“总体上看，今年夏季达沃斯论坛基本已恢复至疫情前的水平。我们预计，这四年积压的对话与合作需求，都将借这个机会重新在本届年会上释放出来。”世界经济论坛大中华区主席陈黎明表示，只有推动公私合作，将来自各方的利益相关者集合起来，提供一个开放的平台，进行平等及卓有成效的对话，才有助于推动这些问题的解决。

触摸最前沿：以“智”力赋能未来

世界大变局既蕴含着无限的可能性，也潜藏着巨大的不确定性。新技术、新产业、新业态的不断涌现，成为当代世界经济发展的关键变量，而智能化科技变革就是推动现代经济社会发展的根本动力。

近年来，建立在现代通信技术基础上的、以5G为先导的信息技术在世界范围快速发展，智能化技术带来的不仅是科技的变革，也成为推动产业升级和社会生活进步的新动力，成为引发世界变局的最广泛持久的力量。

此外，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，也已成为推动产业结构升级的关键力量，数字赋能也将是未来各国推动下一轮发展的根本性选择。

据了解，今年的论坛将紧跟科技热点话题，畅想未来前景，议题包括“生成式人工智能：是敌是友？”“人类创造力直面人工智能与机器人技术”“与时俱进：拥抱人工智能革命，提高人工智能水平”“启动工业元宇宙”“元宇宙大都市：数字孪生城市的未来”“2040年的生活”等，话题极具前瞻性甚至不乏“科幻”色彩，有望掀起一场关于智能科技的“头脑风暴”。

全球数字化与数字全球化为创新发展提供了新动力，“连接”“融合”“一体化”等作为数字化的关键词，在引领国际区域合作模式创新的同时，也推动世界经济迈入新发展阶段。值得关注的是，论坛还将发布“2023 年全球十大新兴技术”，并探讨它们在未来几年对人们生活和生计的潜在影响。

提供新机遇：以中国之策助全球发展

当今世界，全球面临多样化危机，经济迟滞、能源枯竭等问题频发，世界渴望新的解决方案与经济动能。

作为全球第二大经济体，中国经济活力和潜能的释放，为世界经济复苏注入强大信心和动力。近期，跨国科技巨头频频访华，更展现了中国市场的强大吸引力。同时，世界银行、国际货币基金组织等国际组织和机构也调高了2023年中国经济增长预期。

世界经济论坛最新的《首席经济学家展望》表明，93%接受报告调查的经济学家认为，亚洲预计将经历最活跃的经济活动，该地区至少会有温和的增长。而中国正处于领先地位。

一次次攸关人类社会发展的关键当口，总有洞察时代之变的中国主张，为世界共同发展提供智慧。

“全球发展倡议”“全球安全倡议”“全球文明倡议”“努力推动构建人类命运共同体”“一带一路”倡议等，都是探索远亲近邻共同发展的新办法，开拓造福各国、惠及世界的“幸福路”。

中国发展离不开世界，世界发展离不开中国。

翻开今年的夏季达沃斯论坛议程，“中国”依然是高频词，本届论坛中将举办多场中国议题的分论坛，重点聚焦中国经济，包括“前瞻扫描：中国的未来趋势”“数字中国新蓝图”“中国的气候融资”“中国经济将迎来强劲反弹？”等议题。

作为观察世界经济的窗口，夏季达沃斯论坛更是破解全球化发展难题、提供中国方案的重要平台。这些年来，中国智慧、中国声音、中国方案通过夏季达沃斯论坛传播到全世界，为携手应对全球性挑战凝聚了信心和力量。

我们相信，即将召开的第十四届夏季达沃斯论坛，将再次为世界发展注入新动能；我们期待，这朵被称为盛开在夏天的“科技创新之花”，能够结出芳香四溢的累累硕果。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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