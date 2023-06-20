人民网北京6月20日电 （黄盛）据中国人民银行消息，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年6月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.55%，5年期以上LPR为4.2%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

此前，2023年5月报价是，1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。6月上旬，国有大行和多家全国性股份行下调了存款挂牌利率，其中2年期存款下降10个基点，3年期和5年期调降15个基点。随后政策利率“降息”开启，6月13日，作为短期政策利率的公开市场操作7天期逆回购利率10个月来首次下调10个基点至1.9%，常备借贷便利（SLF）和MLF等利率同步下调10个基点。

2019年8月，央行实行房贷利率的新政策，住房商贷利率以最近一个月相应期限的贷款市场报价利率（LPR）为定价基准加点形成。也即最新一期LPR，决定着房贷的基本利率。

此次LPR下调10个基点，以首套房贷100万元贷款30年为例计算，每月房贷可以少还约62元，总的贷款利息可以省约2.22万元。以此类推。不过，正在还贷的能否享受到降息，还要看购房借贷时是否选择LPR的转换。

(责编：杨曦、吕骞)

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