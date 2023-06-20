人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

LPR下调10个基点：今年房贷首次降息

2023年06月20日09:59 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月20日电 （黄盛）据中国人民银行消息，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年6月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.55%，5年期以上LPR为4.2%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

此前，2023年5月报价是，1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。6月上旬，国有大行和多家全国性股份行下调了存款挂牌利率，其中2年期存款下降10个基点，3年期和5年期调降15个基点。随后政策利率“降息”开启，6月13日，作为短期政策利率的公开市场操作7天期逆回购利率10个月来首次下调10个基点至1.9%，常备借贷便利（SLF）和MLF等利率同步下调10个基点。

2019年8月，央行实行房贷利率的新政策，住房商贷利率以最近一个月相应期限的贷款市场报价利率（LPR）为定价基准加点形成。也即最新一期LPR，决定着房贷的基本利率。

此次LPR下调10个基点，以首套房贷100万元贷款30年为例计算，每月房贷可以少还约62元，总的贷款利息可以省约2.22万元。以此类推。不过，正在还贷的能否享受到降息，还要看购房借贷时是否选择LPR的转换。

 

 

 

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
LPR下调10个基点：今年房贷首次降息
　　人民网北京6月20日电 （黄盛）据中国人民银行消息，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年6月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.55%，5年期以上LPR为4.2%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。…
金陵海关截获罂粟种子和大麻种子235粒
　　人民网北京6月20日电 （记者王震）据海关总署办公厅官方微博@海关发布消息，6月19日，金陵海关驻邮局办事处在进境邮递渠道截获罂粟种子和大麻种子2批次，共计235粒，毛重21克。 我国相关法律明确规定，禁止非法种植罂粟、古柯植物、大麻植物以及国家规定管制的可以用于提炼加工毒品的其他原植物。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部