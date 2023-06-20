人民网北京6月20日电 （王绍绍）近日，中国互联网协会在京组织召开《打击利用恶意投诉非法牟利自律公约》（下称“《公约》”）发布会。会上介绍了《公约》的起草过程、意见征集和响应情况，相关专家对《公约》进行解读。

据了解，为促进电信和互联网行业规范有序发展，保障企业和用户合法权益，打击利用恶意投诉牟取不当利益的违法违规行为，在工业和信息化部信息通信管理局的指导下，经征求全体会员单位意见，中国互联网协会组织制定了《公约》，首批共有39家会员单位联合作为《公约》发起单位。

发起单位代表现场签署了《公约》，多家企业代表表示，《公约》的签署将有助于进一步凝聚行业共识，坚决抵制利用互联网平台发布垃圾短信等模板化恶意投诉视频教程违规内容，共同打击利用恶意投诉牟取不当利益的违法违规行为，促进电信和互联网行业规范有序发展，切实保障企业和用户合法权益。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经