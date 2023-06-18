王绍绍

“山海画廊、人间福地”，在八山一水一分田的福建，有着“蜀道难，闽道更难”的说法。从“地无寸铁”的路网末梢，到全国首个“市市通高铁”的省份，截至2022年底，福建省铁路总里程已超4000公里，其中设计时速200公里以上铁路1851.7公里，高铁密度位居全国前列。

国家“八纵八横”高速铁路大通道中，有三条大通道穿越八闽大地，一张高质量发展的蓝图在福建徐徐展开。

2013年9月26日，向莆铁路开通运营，福建有了直通内陆的快速铁路通道；12月28日，杭深铁路厦深段通车，整个东南沿海快速铁路贯通，铁龙奔出了梦想的速度。

2015年6月28日，设计时速300公里合福高铁呼啸而来，至此，福建全省9个设区市全部开通高速铁路；年底，赣瑞龙铁路通车，升级了东西铁路通道，串起了闽赣红色资源。

2018年12月29日，南龙铁路通车，福建省内连接地市的快速铁路环线封“口”成形。

2020年9月27日，衢宁铁路通车，为闽东北人民脱贫致富再添“动力”；同年12月26日，乘风破浪的福平铁路如一道海上飞虹，跨越“魔鬼风区”的平潭海峡公铁大桥为中国桥梁建设成绩单再添重彩。

2021年，浦梅铁路开通运营；2022年，兴泉铁路全线贯通，赣南闽西老区人民有了纵横通达的“十”字型铁路通道。

由通向畅，由畅向优。共建“一带一路”、“海丝”核心区建设、闽西革命老区高质量发展示范区等国家战略在这里叠加，福建后发先至，“三纵六横”铁路交通主框架已基本建成，福建进出省铁路通道增加至11条，厦门、泉州、龙岩等地开出的中欧班列已通达全球。

新时代，新征程。铁龙穿山跨海，路网四通八达，多层次轨道交通网融合发展，“最美跨海高铁”——福厦高铁、闽粤又一条新通道——龙龙高铁已进入开通倒计时，漳州至汕头高铁即将开工，福建现代化立体综合交通体系正逐步完善，绚丽多姿的“福文化”正从这里传开。

图片来源：中国铁路南昌局

(责编：乔业琼、高雷)

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