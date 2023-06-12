人民网记者 车柯蒙

人民网北京6月12日电 （记者车柯蒙）这个夏天，夜间经济正引发新一轮消费热潮，成为各地扩大内需、促进消费的重要举措之一。

今年以来，多地出台相关政策举措，促进夜间经济发展。当前，夜间经济已经由单一化走向多元化，从小规模走向大规模，形成了食、游、购、娱、体、展、演等在内的多元化消费市场。

这期间，各地税务部门以优质纳税服务确保各项税费支持政策“红包”精准落地，为夜间经济发展提供政策支持。

今年5月11日，北京消费季夜京城活动正式启动。据了解，今年夜京城活动将联动全市40余个商圈、200余个品牌、万家门店，打造“一联五夜”内容体系，围绕端午、暑期、中秋、国庆等多个促消费节点，融合商旅文体多个领域，开展百余项促进夜间消费主题活动。

历史悠久的亮马河，以水为媒、夜景如画、美食汇聚，亮马河商圈也一跃成为新晋“夜京城”时尚餐饮聚集地。税务部门的一系列税收优惠政策，也直接助力企业的复苏和发展。“国家出台优惠政策后，朝阳区税务局税务干部第一时间走进企业开展了政策宣传辅导，让我公司充分享受到了国家的税收优惠政策。”北京梧桐允尚餐饮管理有限公司财务负责人任园园表示。

根据《中国城市夜经济影响力报告2021-2022》显示，重庆连续3年蝉联中国城市夜经济影响力榜首。近年来，重庆持续完善功能配套、加强政策扶持、优化营商环境，打造独具特色的“不夜重庆”消费品牌。税费支持政策，作为重要力量之一，正驱动山城进一步释放夜间消费活力。

记者了解到，重庆夜间经济的经营主体主要是小微企业、个体工商户，针对中小微经营主体的几项税费优惠政策中，今年1至4月，月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税政策新增减税45.8亿元，惠及71.2万户纳税人；小规模纳税人征收率由3%降至1%政策新增减税8.3亿元，惠及11.7万户纳税人；小微企业减征所得税政策新增减税6.7亿元，惠及4.6万户纳税人。仅这三项政策就惠及近90万户经营主体。

从“打飞的”也要喝的茶颜悦色，到动辄排号过万桌的文和友，近年来，长沙孵化了全国知名新消费品牌80余个，夜间经济蓬勃发展。长沙税务部门以企业发展需求为导向，落实落细减税降费政策，持续优化纳税服务，为经营主体提供“税动力”。

“要在推进政策精准落实上做‘加法’，在降低市场主体负担上做‘减法’，在放大政策效应上做‘乘法’，在堵塞漏洞盲区上做‘除法’。”谈及如何助力经营主体释放活力，国家税务总局长沙市税务局党委书记、局长罗旻表示。

在山东省泰安市，走进东平县大宋不夜城，流光溢彩的灯火、翩若惊鸿的仕女、琳琅满目的美食，让人仿佛置身在宋朝的繁华市井中。据介绍，大宋不夜城项目总投资1.2亿元，招引文化创意、餐饮小吃、特产非遗等各类业态38家。

国家税务总局东平县税务局紧抓时间节点，组织税收政策宣传服务队走进“大宋不夜城”，为38家业户开展专题培训，针对发票领取开具、税费优惠政策如何享受等关心的热门问题开展精准政策宣传和税收辅导，将的税费优惠政策送上门。

在河北省秦皇岛市，渔田小镇项目运用高科技光影技术，为游客呈献出更好地出行体验。在景区的建设过程中，国家税务总局秦皇岛北戴河新区税务局做好纳税服务工作，助力企业享受到留抵退税共计1400余万元，助推秦皇岛夜经济蓬勃发展。

海口夜市是海南旅游文化的特色之一，其中，府城福地美食街特色夜市不仅有传统海南美食经典味道，还有海南琼剧、折子戏、木偶戏等民俗艺术表演。海口市税务局以“便民办税春风行动”为契机，聚焦辖区夜市企业税费需求，推出税惠政策精准推送、线上政策咨询即时解答等服务举措，为夜间经济保驾护航。