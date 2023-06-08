人民网记者 许维娜

党的二十大报告提出“加强城乡建设中历史文化保护传承”。住房和城乡建设部数据显示，十年来，共有6819个村落被列入中国传统村落保护名录，形成了世界上规模最大的农耕文明遗产保护群，在快速城镇化进程中抢救和保护了一大批优秀的历史文化遗产。日前，人民网记者通过座谈交流、实地走访、现场采访等环节，从生动鲜活的基层实践中了解我国传统村落保护发展特色经验，推出“传统村落万里行”系列报道。

柳林村食用菌基地采收忙。人民网记者 许维娜摄

进入六月，正是夏菇采摘上市的季节。柳林村食用菌基地一派火热景象，饱满莹润的香菇香气袭人，村民们有的忙着采收、有的忙着分拣、有的忙着装车，一派热闹的劳动场面。

柳林村位于北纬35°，森林覆盖率达85.1%，坐落于铜川市耀州区北部山区的庙湾镇，是朱鹮在秦岭以北首个野化放飞地。独特的气候优势和丰富的水资源优势，为此地发展香菇产业创造出得天独厚的条件。

与之对应的是，因朱鹮栖息地维护好生态与水环境的需要，且当地耕地土壤层较浅，种植大田农作物收益较低等客观因素。人们更多的关注点在于如何寻找经济发展与环境保护的平衡点，如何进一步借助香菇产业提高村民收入、带动乡村振兴。

中宣部派驻柳林村第一书记元开放在接受记者采访时表示，自上世纪90年代中期，中宣部将陕西省铜川市耀州区（原耀县）确定为定点帮扶县以来，对柳林村的支持一直延续至今。走好新时代乡村振兴路，就要聚焦增进农民福祉这个宗旨，近些年来，中宣部进一步加大了对柳林村的帮扶力度，重点将产业帮扶作为长远之计和关键之举来推进。

回顾这片土地所经历的产业发展历程，时光荏苒，今昔巨变。实际上，柳林村有多年香菇种植经验，但早期村民们大多各自为阵，单打独斗，没有形成规模化的香菇产业，且收益率较低，不少农户逐渐退出，只有少数村民还在坚持。

考虑到香菇种植不会污染环境，且食用菌生产具有周期短、投资少、见效快、效益高等特点。于是，当地政府在2018年4月提出“打造香菇小镇”战略目标。柳林村香菇种植基地就在这段时间建成。

“我们目前主要通过‘资金托管’‘入股分红’‘就业务工’‘借棒还菇’等方式带动集体增产、群众增收。”元开放说，当前，该产业已辐射带动周边7个镇，51个村，2000余户群众，实现增收稳定增收，解决群众就业500余人，人均年增收1.5万元。

下面这组数据或许可以佐证这一说法，元开放介绍，目前，庙湾香菇小镇已实现年产菌棒1000万棒、出菇800万棒、年出口菌棒200万棒、年产香菇酱300万瓶，研发推出“菇为天”香菇酱等系列特色产品。

而把香菇种植产业培育成主打产业，当地村民更是不遗余力。

柳林村村民老刘正在采收香菇。来源：受访方供图

今年63岁的刘小平，是柳林村房沟组的一般农户。早年一次意外事故，导致他失去左手，但面对生活，他却仍旧积极乐观。几年前，他做起了贩卖香菇的生意。

在贩卖香菇的过程中，老刘看到了香菇种植业的广阔前景，梦想着哪天自己也能建个大棚，种植香菇。2022年，得知村里计划扩大香菇种植基地的消息后，他第一个承包了10个大棚种植香菇，圆了梦想。

老刘不仅自己种香菇，也带动其他村民增收致富。10个棚的香菇，他一个人忙不过来，就在村里雇佣了2名男劳力输水，10名留守妇女帮忙采菇。

目前，经过1个多月的辛苦经营，老刘的10棚香菇已经卖了10万多元，被他聘用的村民们也都挣了3000到6000元不等。看着手里的工资，村民们喜滋滋道：“多亏老刘种香菇，让我们也跟着沾了光，在家门口还能务工挣钱，这得感谢咱邻家！”

如今，香菇种植在庙湾镇蔚然成风，小小的香菇早已四下“飘香”，日渐成为乡村振兴的重要抓手，成为百姓脱贫增收的重要渠道。

如何提质增效为推动当地产业高质量发展作出积极贡献？

去年，柳林村河东组新建了占地50亩的新香菇基地，建成了121个简易大棚，43个有养菌棚，78个出菇棚。今年4月，香菇基地各项基础设施到位。目前已经有7户村民主动承包大棚，而刘小平，就是第一个签订种植合同的农户。

柳林村香菇种植业的发展推动了当地经济的发展，也使得当地生态环境得到了保护。而在生态环境持续向善向好发展的同时，村民们的居住环境也得到了极大的改善。

柳林村“朱鹮球场”。来源：受访方供图

记者实地走访柳林村看到，在住房和城乡建设部扶贫办的支持下，村里还建成了以美好生态为主题的“朱鹮球场”，为村民提供宽敞舒适的运动场地，也丰富了村民的文化生活。

而数字技术革命也给当地发展带来全新改变，以柳林为代表的一批村庄相继从“传统”走入“数字”。中宣部挂职干部、耀州区委副书记孙进军认为，数字技术为保障农业现代化和巩固脱贫攻坚成果提供了有力支撑，耀州区也希望依托5G、物联网、云计算、大数据等技术累积优势与丰富赋能经验，拓展乡村振兴发展的全新路径。（实习生陈梓瑶对本文亦有贡献）

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(责编：王震、吕骞)

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