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“传统村落万里行”系列报道

【发现最美 你评我论】中国陕西传统村落大赏 | 一村一落皆风景 “绿美乡村”入画来！

人民网记者 许维娜
2023年06月03日16:11 | 来源：人民网
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【发现最美 你评我论】中国陕西传统村落大赏 | 一村一落皆风景 “绿美乡村”入画来！
【发现最美 你评我论】中国陕西传统村落大赏 | 一村一落皆风景 “绿美乡村”入画来！
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传统村落中蕴藏着丰富的历史信息和文化景观，是中国农耕文明留下的宝贵遗产。记者了解到，陕西省共有107个县(市、区)，973个建制镇，17个乡，16859个行政村。目前，484个村列入省级传统村落名录，179个村列入中国传统村落名录。

陕西省住建厅党组成员、副厅长胡汉利表示，近年来，在住建部的精心指导下，在省委省政府的高度重视下，住建厅按照“科学规划、整体保护、传承发展、注重民生、稳步推进、重在管理”的总体思路，持续弘扬传统文化，不断加强传统村落保护，先后出台了《关于加强传统村落保护发展的指导意见》和《陕西省传统村落保护和发展实施导则》，编制了《陕西省传统村落保护和发展规划》、《中国传统建筑传承与解析——陕西卷》和《陕西省传统村落图册》第1、2、3册；组织专家在关中、陕北、陕南对代表性传统村落完成了传统建筑测绘试点工作，对中国传统村落进行了挂牌保护，73个村编制完成了保护发展规划并列入中央财政支持范围，共争取中央资金4.69亿元。

同时，渭南市列入2020年全国十个集中连片保护利用示范市；延安市延川县、安康市汉滨区入选2022年全国县域传统村落集中连片保护利用示范县(区)；榆林市佳县入选2023年全国县域传统村落集中连片保护利用示范县。

据悉，2023年5月30日至6月3日，“传统村落万里行”网评引导活动陕西站顺利闭幕。胡汉利表示，将以此次活动为契机，继续按照“科学规划、整体保护，突出重点、活态传承，基础先行、注重生态，合理利用、有序发展，政府引导、村民主体”的基本原则，全力以赴做好传统村落保护利用工作。

今天，跟随人民网记者一起，走进陕西省多个传统村落，感受中华民族的历史记忆、生产生活智慧、文化艺术结晶。（实习生王婧玥对本文亦有贡献）

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