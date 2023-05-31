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我国首口万米科学探索井深地塔科1井正式开钻

2023年05月31日09:40 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者杜燕飞）记者从中国石油获悉，我国首口万米科学探索井——深地塔科1井30日在塔里木油田正式开钻，旨在探索万米级特深层地质、工程科学理论，为我国未来的科学研究和油气资源开发提供重要的基础和支持。

我国首口万米科学探索井深地塔科1井开钻。受访者供图

据介绍，深地塔科1井是中国石油在塔里木油田实施“深地工程”探测的重大工程。该井位于新疆阿克苏地区沙雅县境内，紧邻埋深达8000米的富满10亿吨级超深油气区。这口井设计井深1.11万米，设计钻完井周期457天。

“部署钻探深地塔科1井目的是开展万米级特深层地质、工程科学探索研究，以技术突破挑战深地钻井极限，深入探索地球内部结构和演化规律，进一步为地球科学研究提供重要的数据支持。”中国石油有关部门负责人表示。

深地塔科1井。受访者供图

数据显示，当前，我国深层超深层油气资源占全国油气资源总量的34%，主要集中在塔里木、准噶尔、四川、柴达木4个大型含油气盆地。作为一个“富煤贫油少气”的国家，我国未来陆上油田主攻方向瞄准深地和非常规油气开发。

通常而言，业内将4500米到6000米的井深定位为深井，6000米到9000米的井为超深井，超过9000米的井为特深井。在万米以下高温环境中，钻井工具都变得像面条一样柔软，打一口井需要攻克井漏、卡钻、地层垮塌等几十道难题。

“针对超深和塔里木特殊的地质结构带来的困难，塔科1井使用我国自主研发的全球首台12000米特深井自动化钻机进行作业。与普通钻机相比，该钻机载重提升能力由三、四百吨提高到最大九百吨。同时，首次加工制造国内168毫米钻杆，创新研发耐220摄氏度超高温工作液、五开井眼井身结构等技术，为钻探万米特深井提供技术和装备保障。”中国石油塔里木油田首席技术专家王春生说。

深地塔科1井。受访者供图

中国工程院院士孙金声认为，通过塔里木油田万米钻探实施，可以推动超深层油气实现接替，对保障国家能源安全意义重大；在工程技术核心装备、关键助剂、高端工具仪器等方面取得新进展，实现国产化发展，带动相关制造业发展；培养锻炼人才队伍，打提升国际竞争力，为全球深地油气勘探发展贡献力量。

当前，塔里木油田已经落实了克拉-克深、博孜-大北两个万亿立方米大气区和富满10亿吨级大油气区，成功钻探95口超8000米的钻井，6000米以深的井多达1700余口，占全国超深井数量的80%以上，生产的油气产量占比超过52%。

(责编：王震、高雷)
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