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国六b排放标准将全面实施，汽车产业或迎哪些变化？

张辛欣、严赋憬、高亢
2023年05月24日09:04 | 来源：新华网
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原标题：国六b排放标准将全面实施，汽车产业或迎哪些变化？

　　生态环境部、工信部等部门近日联合发布公告，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。

　　排放标准政策“靴子”落地，加快推动汽车产业进入绿色发展新阶段。国六b全面实施会对车市带来哪些变化？燃油车市场会迎来“降价潮”吗？是否会加速新能源汽车推广？

　　“国六b”车市占率超90%，行业步入新阶段

　　“国六标准”是为防治机动车污染排放、改善环境空气质量制定的标准。轻型车“国六标准”设置国六a和国六b两个排放限值方案，分别于2020年和2023年实施。

　　3月1日，在长城汽车重庆永川生产基地，智能化焊接机器人在进行焊接作业。新华社记者黄伟 摄

　　国六b即将全面实施，但市场和产业的准备却并不限于眼下。

　　“自‘国六标准’发布起，多数企业直接按照国六b标准要求进行产品研发和生产，业内相当于提前实施了国六b标准，国六b车辆占据市场主要份额。”中国汽车工业协会有关负责人表示，很多车型早已完成国六b转型，从企业生产角度看，也没有技术难度。据了解，标准实施至今，轻型车国六b车型占比超过95%，国六b车辆市场占比超过90%。

　　广汽集团表示，其旗下所有燃油车型均已切换至国六b标准；长安汽车也表明对于国六b的到来并无压力，新推出的逸达等符合国六b标准……面对标准的实施，厂商做好准备。

　　记者采访多位业内专家表示，从新车市场角度来看，国六b的实施并不会对车市造成太大冲击。国六b标准在北京、上海等一线城市早已提前推广，新规实施对这些城市的车市影响甚微。在其他尚未实施国六b标准的城市，若国六a库存车相对较多，短期内会有一定价格下探，但这是历次排放标准切换都会经历的。汽车行业绿色、低碳的发展趋势本身就是市场需求的体现，也将加快车企和行业转型。

　　半年销售过渡期，推动市场平稳接续

　　国六排放标准的发布，给予了市场较长的调整窗口期。重点地区提前执行标准，有利于缓解政策正式实施时的行业压力。

　　与此同时，公告明确，针对部分实际行驶污染物排放试验（即RDE试验）报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型，给予半年销售过渡期，允许销售至2023年12月31日。此举同样是让厂商和经销商能够合理规划布局，尽快完成产品的切换和销售。

　　记者从中国汽车工业协会了解到，中汽协与十大整车集团等会员单位建立了库存调度机制，按月组织调度行业库存数据。截至2023年1月底，不满足RDE要求的库存车辆超过189万辆。

　　中国汽车工业协会有关负责人认为，本轮库存压力是由客观因素造成的。这其中，既有受“需求收缩、供给冲击、预期转弱”等汽车市场表现不及预期带来的影响，也有产品生产切换需要一定时间，新能源汽车加快替代传统燃油车等因素。经过多月促销，库存大幅下降。

　　“政策给予半年销售过渡期，有利于稳定经销商和企业心态，有序去库存，助力车市平稳过渡。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树说。

　　加快绿色智能导向，推动产业迭代升级

　　业内人士认为，国六b排放标准的全面实施，对促进燃油车市场迭代升级以及新能源车市场有着积极推进作用。

　　4月29日，观众在2023第十五届西安五一车展体验新能源汽车。新华社记者张博文 摄

　　近日，国务院常务会议部署加快建设充电基础设施。国家发展改革委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。一系列鼓励汽车消费，特别是支持新能源汽车消费的政策推出，推动产业加快向绿色、智能升级。

　　产业导向和政策支持下，车企加快布局，市场不断探索模式创新：奇瑞近期公布下乡优惠举措，旗下“QQ冰淇淋”下乡推出1000元/台购车补贴优惠；充电服务商能链智电大力推动业务在乡村地区渗透，形成覆盖全国5.5万场站、57.5万把充电枪的充电服务网络；杭州龙源电力与相关单位联合制定充电站最优供电方案，通过数字技术对充电桩工作状态和充电保护系统进行实时监控……

　　货运新能源汽车比例不断提升，加速新能源汽车市场推广。以货拉拉为例，去年10月，平台上新能源货车司机占比已达25%。据货拉拉招股书显示，截至去年底，货拉拉在国内超270个城市拥有超3.5万个电动汽车充电站。

　　“产业升级是大势所趋。”中国汽车工业协会副总工程师许海东认为，不论是排放标准的实施还是促消费政策的推出，都将进一步带动整个汽车产业绿色转型，加快新能源汽车推广应用。下一步要抓好政策落实，持续提升汽车产业整体竞争力和发展质量。

(责编：申佳平、陈键)
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