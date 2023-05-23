人民网北京5月23日电 （记者栗翘楚）5月22日，陈景润诞辰90周年纪念会暨陈景润学术思想研讨会在京举行。中国科学院院士杨乐，中国科学院院士陆汝钤，中国科学院院士严加安，中国工程院院士崔俊芝，中国科学院院士袁亚湘，中国科学院院士马志明，中国科学院院士席南华，中国科学院院士、中国科学院数学与系统科学研究院副院长张平，中国科学院院士周向宇，厦门大学副校长江云宝，华北水利水电大学副校长王天泽，中国科学院数学与系统科学研究院研究员李文林，中国科学院数学与系统科学研究院研究员田野，陈景润的夫人由昆和儿子陈由伟参加纪念会。

“哥德巴赫猜想”这一200多年悬而未决的世界级数学难题，曾吸引了各国成千上万位数学家的注意，而真正能对这一难题提出挑战的人却很少。1973年，在一间仅有6平方米简陋的房间里，40岁的陈景润攻克了世界著名数学难题“哥德巴赫猜想”中的“1+2”，让人类距离数论皇冠上的明珠“1+1”只有一步之遥，其详细证明，在国际数学界引起轰动，被称为“陈氏定理”。

张平院士表示：“陈景润先生对中国数学界以及中国社会的影响和贡献远远超过了他的研究工作本身，其数学成就和科学家精神激励着一代代青年人发奋图强。中科院数学院不仅是中国数学与系统科学研究的顶尖机构，也是立德树人的高地，数学院的老一辈数学家为我们留下了宝贵的精神财富，新一代青年科学人员要将陈景润精神传承下去，并不断把这种精神注入新的时代内涵，让其闪亮新时代。”

1978年，徐迟先生的一篇报告文学《哥德巴赫猜想》让陈景润先生成为家喻户晓的科学明星，他的事迹也成为一个时代的精神符号。

厦门大学副校长江云宝表示：“陈景润先生爱国奋斗的时代楷模，他研究哥德巴赫猜想与其他数论问题的成就，至今仍在世界上处于领先地位。今天我们缅怀陈景润先生就是要弘扬他勇于拼搏不甘人后的自强精神，执着追求止於至善的科学精神，生命不息、工作不止的奉献精神。”

作为陈景润先生的同事，杨乐院士回顾了他的学术生涯。“陈景润在少年时代就有一个远大目标，对于今天来说，我们不仅要培养宏大格局，还要学习陈景润那样的百折不挠的精神。希望大家用自己的专业技能，促使国家更进一步向前发展。”

马志明院士表示：“陈景润先生给我们树立了珠穆朗玛峰，在攀爬过程中，有些人可能登不到顶峰，但是只要有陈景润先生的雄心壮志，不到顶峰我们也可以沿途下蛋，做出力所能及的贡献。”

陈景润先生不仅攻克了“哥德巴赫猜想”中的“1+2”，还在组合数学与现代经济管理、尖端技术和人类密切关系等方面进行了深入的研究和探讨。

席南华院士表示：“陈景润先生的数学成就对我国改革开放后的发展具有重大意义，这有其深刻的原因，其中一个就是陈景润先生本人和他的成果。他的工作也为我们树立了一个标准，在今天依然有着强烈的启示意义。”

周向宇院士表示：“陈景润先生为我们留下了丰厚的精神遗产，他的事迹产生了巨大的正能量，对包括我本人在内的许多后辈数学家有着决定性影响。纪念陈景润先生就是要以他为典范，弘扬陈先生留下的精神遗产，为创造自主的数学研究做出贡献。”

由昆女士表示：“陈景润先生以实际行动传承老一辈科学家热爱祖国服务人民敢为人先攀登高峰的科学家精神，专注科研报效祖国。陈景润科学基金会于2022年成立，希望能为中国数学事业的发展做出贡献，也希望年轻学子们继续传承践行老一辈科学家的精神，奋发图强，将自身的发展和祖国的发展紧密结合在一起，为中华民族的伟大复兴，为祖国的数学事业发展贡献力量。”

王天泽副校长曾求学于陈景润先生门下，他表示：“陈老师在科学界是一座丰碑，不论是在中国还是在国际上，它都是我们数学人的一个榜样，陈老师身上所具备的‘淡薄、纯粹、追寻、坚守’的品质值得我们学习。”

在解析数论的研究领域，陈景润取得多项重大成果，获得国家自然科学奖一等奖、何梁何利基金奖、华罗庚数学奖等。1981年，陈景润当选中科院学部委员。陈景润终其一生在研究素数，7681是一个普通的素数，也是1996年陈景润先生去世的那一年被发现的一颗小行星的编号，1999年国际小天体命名委员会批准命名这颗行星为陈景润星。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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