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4月份国民经济运行延续恢复向好态势 多数指标同比增速提升

2023年05月16日10:15 | 来源：人民网
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人民网北京5月16日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，2023年4月份，我国经济社会全面恢复常态化运行，多数生产需求指标同比增速提升，服务业和消费恢复较快，就业物价总体稳定，经济运行延续恢复向好态势。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，总的来看，4月份，国民经济延续恢复态势，向好因素累积增多。但也要看到，国际环境依然复杂严峻，国内需求仍显不足，经济回升内生动力还不强。下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，积极恢复和扩大需求，加快建设现代化产业体系，促进经济实现质的有效提升和量的合理增长，着力推动经济高质量发展。

服务业持续回升，接触型聚集型服务业明显改善

4月份，全国服务业生产指数同比增长13.5%，比上月加快4.3个百分点。分行业看，住宿和餐饮业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比分别增长48.7%、18.8%、17.6%、13.2%，比上月分别加快18.8、7.9、5.7、1.2个百分点。1-4月份，全国服务业生产指数同比增长8.4%，比1-3月份加快1.7个百分点。1-3月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长5.0%。4月份，服务业商务活动指数为55.1%，业务活动预期指数为62.3%，其中，铁路运输、航空运输、住宿、电信广播电视及卫星传输服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于60%以上高位景气区间。

工业生产总体稳定，装备制造业增长较快

4月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，比上月加快1.7个百分点；环比下降0.47%。分三大门类看，采矿业增加值同比持平，制造业增长6.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.8%。装备制造业增加值同比增长13.2%，比上月加快5.3个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长6.6%；股份制企业增长4.4%，外商及港澳台商投资企业增长11.8%；私营企业增长1.6%。分产品看，新能源汽车、太阳能电池产品产量同比分别增长85.4%、69.1%。1-4月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.6%，比1-3月份加快0.6个百分点。4月份，制造业采购经理指数为49.2%，企业生产经营活动预期指数为54.7%。

市场销售较快增长，网上零售增长加快

4月份，社会消费品零售总额34910亿元，同比增长18.4%，比上月加快7.8个百分点；环比增长0.49%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额30398亿元，同比增长18.6%；乡村消费品零售额4513亿元，增长17.3%。按消费类型分，商品零售31159亿元，增长15.9%；餐饮收入3751亿元，增长43.8%。升级类商品销售增长较快，限额以上金银珠宝类、体育娱乐用品类、化妆品类商品零售额分别增长44.7%、25.7%、24.3%。1-4月份，社会消费品零售总额149833亿元，同比增长8.5%，比1-3月份加快2.7个百分点。全国网上零售额44108亿元，同比增长12.3%，比1-3月份加快3.7个百分点。其中，实物商品网上零售额37164亿元，增长10.4%，占社会消费品零售总额的比重为24.8%。

固定资产投资规模扩大，高技术产业投资增长较快

1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）147482亿元，同比增长4.7%，比1-3月份回落0.4个百分点。分领域看，基础设施投资同比增长8.5%，制造业投资增长6.4%，房地产开发投资下降6.2%。全国商品房销售面积37636万平方米，同比下降0.4%；商品房销售额39750亿元，增长8.8%。分产业看，第一产业投资同比增长0.3%，第二产业投资增长8.4%，第三产业投资增长3.1%。民间投资增长0.4%。高技术产业投资同比增长14.7%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长15.3%、13.4%。高技术制造业中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长19.9%、19.4%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、专业技术服务业投资分别增长42.1%、33.9%。社会领域投资增长5.6%，其中卫生、教育投资分别增长13.8%、5.0%。4月份，固定资产投资（不含农户）环比下降0.64%。

货物进出口持续增长，贸易结构继续优化

4月份，货物进出口总额34347亿元，同比增长8.9%。其中，出口20265亿元，增长16.8%；进口14081亿元，下降0.8%。进出口相抵，贸易顺差6184亿元。1-4月份，货物进出口总额133232亿元，同比增长5.8%。其中，出口76729亿元，增长10.6%；进口56503亿元，增长0.02%。1-4月份，一般贸易进出口同比增长8.5%，占进出口总额的比重为65.4%，比上年同期提高1.6个百分点。民营企业进出口增长15.8%，占进出口总额的比重为52.9%，比上年同期提高4.6个百分点。机电产品出口增长10.5%，占出口总额的比重为57.9%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降

4月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%；外来户籍劳动力调查失业率为5.4%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为5.1%。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.4%、4.2%。25-59岁劳动力中，初中及以下学历、高中学历、大专学历、本科及以上学历劳动力调查失业率分别为4.5%、4.6%、4.0%、3.1%。31个大城市城镇调查失业率为5.5%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.8小时。

居民消费价格同比上涨，工业生产者价格同比下降

4月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.1%，环比下降0.1%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.8%，衣着价格上涨0.9%，居住价格下降0.2%，生活用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降3.3%，教育文化娱乐价格上涨1.9%，医疗保健价格上涨1.0%，其他用品及服务价格上涨3.5%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降13.5%，粮食价格上涨1.1%，猪肉价格上涨4.0%，鲜果价格上涨5.3%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.7%，涨幅与上月相同。1-4月份，全国居民消费价格同比上涨1.0%。

4月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%，环比下降0.5%。全国工业生产者购进价格同比下降3.8%，环比下降0.7%。1-4月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降2.1%和1.5%。

 

(责编：杨曦、高雷)
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