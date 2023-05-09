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人享其行、物畅其流 流动中国释放经济复苏积极信号

人民网记者 乔雪峰
2023年05月09日10:41 | 来源：人民网
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4月30日，随着一声响亮的鸣笛声，一列满载工业机械产品等货物的中欧班列（武汉）从中铁联集武汉中心站发往俄罗斯莫斯科。今年前4个月，中欧班列（武汉）共发运417列、共计3.4万标箱，同比分别增长191.61％、191.55％，实现连续4个月单月开行百列以上。目前，中欧班列（武汉）已拥有46条稳定的跨境物流运输通道，形成了多点并达的国际物流通道格局。

一头连着生产、一头连着消费，交通物流是畅通国民经济发展的“大动脉”，与广大群众的正常生活息息相关。今年以来，从港口到机场，从高速公路到铁路枢纽，作为观察当下经济形势的重要窗口，物流行业一片繁忙。

在年产3亿副眼镜片的“中国眼镜之乡”江苏丹阳，国际眼镜城内人头攒动，定制镜片车房加工中心内，技工正在加紧生产，经十几道工序制作完成的镜片顺利包装装箱，准备发往200公里外的上海港。48小时内，这批眼镜将到达欧美地区眼镜门店。

生产车间外，两名工人正把打包好的镜片装车。“这段时间货明显多了，卸货时就能在平台接到下一单。全是整车单，不用自己再拼车。”装车完毕，货车司机贺现非马不停蹄发车前往上海港，“更忙了，赚得也比以前多了30%。”

据交通运输部发布数据显示，一季度全国共完成货运量118.7亿吨，同比增长5%。其中铁路、公路、水路货运量分别完成12.6亿吨、85.7亿吨、20.4亿吨，同比分别增长3.2%、5.2%和5.4%。民航完成货运量149万吨。

在山东鄄城县的葡萄大棚里，一串串葡萄挂满枝头，村民们在棚内忙碌着，这里的葡萄7月份就能成熟，正好赶上错峰上市，每年都能让村民卖一个好价钱。

随着近几年来电商物流的逐渐发展，让在外经营水果生意的什集镇村民李昌国看到了回乡创业的“钱景”，他在当地政府的帮助和扶持下，流转300余亩土地，成立合作社，带领村民种葡萄，让葡萄产业变为农民的“致富果”。

近日，中国物流与采购联合会发布了2023年4月份中国物流业景气指数为53.8%，物流市场基础继续巩固，信心继续增强；4月份电商物流指数呈现连续上涨态势，总业务量和农村电商业务量实现连续4个月上涨。

在贵州贵阳，“五一”假期期间，快递企业主动与景区、商业街、酒店、交通枢纽等开展合作，提供“即买即寄”的包邮服务，方便游客轻松出行，享受惬意。

不仅是服务假日经济，快递企业还不断升级完善寄递解决方案，加快服务地方特色产业。在广东茂名，荔枝即将迎来销售旺季，快递企业深入原产地，从资源、包装、品牌、科技、模式、渠道等多角度，推动荔枝产业绿色化、特色化、优质化、品牌化发展。

据国家邮政局发布数据显示，截至5月4日，今年我国快递业务量达400亿件，比2019年达到400亿件提前了128天，比2022年提前了24天。2023年以来，快递业整体呈现企稳回升态势，业务量增速逐月提速向好，仅用4个多月就完成400亿件。

从多个部门陆续发布的一系列交通物流行业的亮眼数据中可以看出，我国社会各项运转已经恢复正常，流动的中国散发出了旺盛活力，折射出我国经济正快速回暖，经济发展回升向好的良好态势。

中国物流与采购联合会总经济师何辉认为，从后期走势看，我国物流行业业务活动预期指数保持在55%以上高位运行。显示出随着经济持续复苏和节日相关消费需求继续释放，物流企业对短期行业景气度仍保持乐观。

中国物流信息中心物流统计处处长胡焓则指出，4月份，我国物流市场信心在继续增强，业务活动预期指数保持高位，其中铁路运输业、航空运输业和邮政快递业预期指数继续处于60%超高景气区间，道路运输业、水上运输业和多式联运领域发展预期向好趋势不变。

胡焓表示，4月份乃至更长一段时间内，物流运行将处于后疫情反弹式回升向内生性复苏的过渡阶段，需求在修复中波动回升，且持续保持景气水平，企业微观经营表现稳健，且对后市仍保持乐观预期，整体上运行向好的基础在继续巩固。

(责编：王连香、吕骞)
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