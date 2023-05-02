“我们日常吊装的火车零部件有25吨左右，稍有不慎就会发生安全问题。”曹凡丽回忆，“第一次上车工作时，走到台阶上腿都抖，操作一会儿手心里都是汗，生怕因自己操作失误，碰坏设备或伤着人。”

今年27岁的曹凡丽是中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒机务段检修车间的天车司机，生活中，她是一个温柔腼腆的95后小姑娘；工作中，她是业务精湛的“女汉子”。

大学毕业后，曹凡丽满怀信心地来到铁路工作，意想不到的是，她的工作岗位居然每天都需要悬在半空中，在离地十米的天车上进行作业。“能来铁路部门工作，我很开心。但面对这个工作环境，我也有点担心，不知道恐高的我能不能坚持在十米高空操控天车作业。”她回忆。

据介绍，天车有50吨，距离地面相当于5层楼的高度。日常起吊的重物轻到20多公斤(燃油泵)，重到30多吨（柴油机），对于一名天车司机而言，最重要的是听从现场指挥人员的指令，默契配合。然而最考验天车司机的是稳钩，速度不能过快，否则会造成重物摇摆，增加风险。特别是吊重量较小的物体时，一定要将摆幅控制在安全范围内。

“通过师傅们每天的指导，自己下班后反复的练习，还买了十字绣磨性子，不断在工作中积累，逐渐掌握了要领，现在‘吊花入瓶’也是我们技术比武的一项内容了。”她说，天天与师傅一起在天车上共同作业，并利用工余时间，反复练习，经过近3年的苦练，目前已成长为天车班组里的业务骨干。

“吊花入瓶”这个小“绝活”是曹凡丽从工作中慢慢锻炼出来的，主要考验的是心要静、手要稳、眼要准，特别是脚手的配合很关键。

“工作中只要肯做个细心人，不断在工作中磨练自己，付出总会有回报。”曹凡丽自信地说。

策划：刘云、李楠桦

文案：王连香

视频：刘蕊

设计：马婷

(责编：王连香、高雷)

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