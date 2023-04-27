本报记者 韩 鑫

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一季度，我国邮政行业增速逐月向好，整体呈现企稳回升态势。行业实现较快增长，服务质效持续提升，市场活力持续增强……良好的开局，为全年邮政快递业发展奠定了坚实基础，也折射出我国居民消费信心正在增强，经济复苏回暖态势明显。

快递物流，连接千城百业，畅通供需两端，是经济发展的“晴雨表”。今年一季度，我国邮政快递业运行情况如何，全行业呈现哪些新特点、新变化？4月26日，在国家邮政局举行的季度例行新闻发布会上，有关负责人介绍了相关情况并回应社会关切。

前3月邮政行业增速逐月向好，整体呈现企稳回升态势

“一季度，随着疫情防控较快平稳转段和稳增长各项政策效果持续显现，邮政行业增速逐月向好，整体呈现企稳回升态势。”国家邮政局新闻发言人、政策法规司司长曾军山说。

行业实现较快增长。一季度，邮政行业寄递业务量和行业业务收入分别完成341.7亿件和3562.1亿元，同比分别增长8.5%和9.0%。其中，快递业务量和业务收入分别完成268.9亿件和2589.6亿元，同比分别增长11.0%和8.2%。

服务质效持续提升。调查显示，一季度，快递服务公众满意度和72小时准时率分别为81.6分和75.4%，同比提高1.6分和3.4个百分点。满意度和准时率逐月提升，其中，3月72小时准时率为84.1%，同比提高10.8个百分点。

市场活力持续增强。一批较大规模的处理中心相继开工建设，行业新增3架全货机，中国邮政与厦门航空签订9架飞机购买协议……一季度，邮政快递业在科技研发、基础建设、设备设施、运输能力等方面持续加大投入，企业投资意愿保持较高位。

“中西部地区的潜力释放，成为带动行业增长的重要力量。”曾军山介绍，一季度，中部地区快递业务量增速明显加快，中部所有省份增速均高于全国平均增速。此外，西部地区增长势头良好，一季度，西部快递业务量增速是全国增速的近2倍，有力拉动全国快递业务量增长的同时，也助力邮政快递业区域结构发展更加均衡。

一季度，快递服务加速下沉中小城市，城市间均衡性持续改善。据统计，前3月，省会城市整体增速有所放缓，31个省会城市快递业务量同比增长6.6%，占全国的比重降至34%，与此同时，全国70个中小城市快递业务量增速超过40%。

“总体看，一季度行业运行开局良好，为全年邮政快递业发展奠定了坚实基础，也折射出我国居民消费信心正在增强，经济复苏回暖态势明显。”曾军山说。

畅通循环作用充分发挥、扩大内需战略深入实施助推行业快速增长

翻看一季度我国快递日均业务量数据——1月，2.33亿件；2月，3.28亿件；3月，3.38亿件。经过持续攀升，3月我国快递业务量超过100亿件，超过上年峰值，增速重回20%以上。

“1月受春节因素影响，快递业务量出现短期下滑，2、3月快速恢复，新增业务量连续两个月在20亿件左右，这充分彰显行业发展的韧性，也印证了我国市场需求回暖向好。”曾军山分析，一季度行业快速增长，主要有以下几方面原因——

行业政策利好持续释放。出台快递电子运单新国标、支持传统物流设施智能化改造、推动冷链物流服务网络向乡村下沉……一季度，国家层面出台涉邮政策举措近30项，行业基础设施、关联产业协同发展、农村寄递物流体系建设等获得政策支持。

畅通循环作用充分发挥。向内看，今年以来，行业企业积极引入新技术、新模式，有效助力畅通经济微循环。3月，菜鸟在浙江杭州正式启动半日达业务，天猫超市快递包裹从次日达提速为半日达；4月，京东物流分布在30多个城市的600台智能快递车上线揽收业务，不仅覆盖社区商圈的快递揽派，还能提供超市订单无人即时配送服务……一季度邮政业商务活动指数持续保持在60%以上的高位景气区间。

向外看，今年以来，新增多条跨境航线，跨境寄递网络不断完善。顺丰航空接连开通多条国际航线；韵达国际在越南、马来西亚等多个东南亚国家的快递网络布局基本全覆盖；菜鸟首个航空货运中心落地深圳，跨境包裹处理效率提升30%……主要企业联动多方资源服务跨境电商出海，国际业务实现明显回升。

扩大内需助推行业发展。一季度，全国实物商品网上零售额增长7.3%，占社会消费品零售总额的比重同比提高1个百分点。邮政快递充分发挥全程全网优势，统计显示，一季度异地快递业务量和业务收入同比分别增长12.2%和12%，业务量占全部快递比重达87.1%，比上年同期提高0.9个百分点。

农村快递网络不断织密，“快递进村”模式更加成熟

今年的中央一号文件和《政府工作报告》均对完善农村快递物流配送体系作出安排。一季度，我国“快递进村”推进情况如何？今年又将采取哪些举措更好服务县域经济发展？

“今年以来，行业积极服务农产品上行，农村寄递物流体系加快完善，服务农村快递业务量快速增长。”曾军山介绍，随着快递网络不断下沉，加上春节农特产品寄递需求旺盛，一季度农村快递揽投量增速均高于全国快递业务增速。

——织密农村快递网络，畅通农产品上行渠道。

一季度，顺丰的乡镇覆盖率较上年同期提升1.7个百分点，日处理乡镇包裹量219万件，通过高密度、高渗透率的乡镇村站点平均缩短客户取件距离8.4公里，助力农产品上行。一季度，通过中通快递发往全国乡镇地区的包裹超过20亿件。从西北戈壁到西南边陲，从乌蒙山区到沿海岛屿，不断延伸的快递网络，给乡村生活带来了便利。

——创新“快递进村”模式，直投到村比例不断提高。

春暖花开，茶叶飘香。为保障春茶快速出滇，云南顺丰开通春茶运输专线，通过产销区直发等方式提升运送时效。“一季度茶叶运输总量同比提升30%以上，其中3月增幅在60%以上。”云南顺丰有关负责人介绍。

在重庆巫山，当地通过推行“农村物流+客货兼运”模式，依托建制村通客车全覆盖的基础条件，推行“农客带货入村”，有效解决了农村物流双向流通难题。如今当地乡镇客运站建立快递驿站超市，日均处理量达6000件。

“交邮融合、邮快合作、快快合作等多种模式更加成熟，将有力推进‘快递进村’工程走向深入。”曾军山表示，今年国家邮政局研究部署未来3年农村快递服务体系建设工作，将聚焦做好“土特产”文章，扩大快递服务现代农业覆盖面和规模，持续推进邮政快递服务现代农业项目，加快建设开放惠民、集约共享、安全高效、绿色低碳、双向畅通的农村寄递物流体系，推动农村快递迈向高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 10 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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