人民网北京4月20日电 （记者申佳平）4月20日，国务院新闻办公室举行一季度工业和信息化发展情况新闻发布会。工业和信息化部总工程师、新闻发言人赵志国在会上介绍，下一步将优化服务供给，改善感知体验，其中要升级迭代网络应用适老化特色功能，进一步增强适老化服务的便捷性和可及性。

赵志国表示，今年一季度，工业和信息化部完善制度规范，出台了《关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》，发布了《APP用户权益保护测评规范》等系列标准，设立了无线电干扰投诉受理中心，进一步健全服务制度体系；丰富服务应用，移动上网平均速率持续提升，网络直播、在线旅游等应用蓬勃发展，APP在架数量达到261万款，移动互联网“连得快、用得好”，深度融入群众的生产生活、学习工作等；深化数字惠民，持续开展“我为群众办实事”“心级服务”“爱心驿站”等活动，评选推广一批覆盖高频场景的适老化改造优秀案例，为群众提供更贴心、更暖心的数字服务；整治重点问题，对50余万款APP进行技术检测，通报了101款违规APP和SDK，重点规范“摇一摇”乱跳转等热点问题，有效净化服务环境。

赵志国指出，下一步，工业和信息化部将重点做好以下三个方面的工作。

一是健全服务体系，打造良好环境。以行风建设和纠风工作为引领，加快构建现代化综合服务体系。抓好已出台有关文件的落实，完善政策举措。细化标准规范，指导提升移动互联网应用全流程服务质量。加快移动互联网应用程序公共服务平台建设，增强监测检测、风险预警、溯源认证等技术能力。健全行业自律、服务协同、评价监督机制，营造争先创优、互促共进的良好环境。

二是优化服务供给，改善感知体验。加快5G和千兆光网建设，深入实施电信普遍服务，进一步扩大网络覆盖的广度和深度，促进技术应用和业态创新，持续深化拓展服务领域和场景。升级迭代网络应用适老化特色功能，进一步增强适老化服务的便捷性和可及性，全面推进电信服务线上办、异地办，提升视频客服能力，精简套餐种类数量，让人民群众方便办、放心用，获得感、满意度不断增强。

三是加强综合治理，维护用户权益。聚焦群众的急难愁盼，着力解决热点问题。加强APP全链条治理，规范软件安装卸载、自动续费、开屏弹窗等服务行为。常态化整治垃圾信息，协同有关部门加强源头防范，推广“谢绝来电”防骚扰服务。建设电信网络诈骗一体化技防手段，持续推进针对涉诈电话卡、物联网卡等的“断卡行动”，以及12381预警、一证通查等重点工作，切实维护人民群众的财产安全与合法权益。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经