人民网北京4月20日电 （记者罗知之）今日，人民银行举行2023年一季度金融统计数据有关情况新闻发布会。中国人民银行货币政策司司长邹澜在会上表示，去年4月人民银行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制，引导各银行参考市场利率变化情况，合理调整存款利率水平。去年9月，主要银行根据市场变化进一步主动下调存款利率，其他银行陆续跟进调整。近期主要是此前没有调整的中小银行补充下调，也有一些银行是在春节前后存款利率上调后的回调。

“近年来市场利率整体下行，近期6个月期理财产品预期收益率和去年4月相比下降0.3个百分点。去年以来存款增长较为明显，市场供求关系发生变化。在新机制下，带动了存款利率下降。今年3月，新发生定期存款加权平均利率是2.28%，和去年4月相比下降0.16个百分点，这个降幅明显小于理财产品收益率。其中，3年期、5年期的存款加权平均利率分别在3.1%和3.5%左右，这个水平仍然高于流动性更好的同期限国债收益率近0.6个和0.8个百分点。从这些情况看，企业居民投资在定期存款、理财产品和债券金融工具之间的分布预计不会出现大的变化。”邹澜说。

邹澜表示，在市场利率整体已明显下降的情况下，商业银行根据市场供求变化，综合考虑自身经营情况，灵活调整存款利率，不同银行的调整幅度、节奏和时机自然就会有所差异，这是存款利率市场化环境下的正常现象。通过自律机制协调，由大型银行根据市场条件变化率先调整存款利率，中小银行根据自身情况跟进和补充调整，保持与大型银行的存款利率差相对稳定，有利于维护市场竞争秩序，保障银行负债稳定性，保持合理息差，实现持续稳健经营，增强支持实体经济的能力和可持续性。下一步，人民银行将继续深化利率市场化改革，持续发挥好存款利率市场化调整机制的重要作用，维护好市场竞争秩序，为金融支持高质量发展营造良好的利率环境。

(责编：罗知之、高雷)

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