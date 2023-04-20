人民网北京4月20日电 （记者申佳平）4月20日，国务院新闻办公室举行一季度工业和信息化发展情况新闻发布会。工业和信息化部总工程师、新闻发言人赵志国介绍，目前，国家产融合作平台已实现助企融资5136.2亿元。

赵志国介绍，工业和信息化部在全国51个试点城市开展产融合作创新实践，持续优化融资环境和产融生态。与21家金融机构建立战略合作，重点支持先进制造业、服务实体经济。创建国家产融合作平台，目前已入驻优质工信领域的企业近19万家，金融和投资机构1500多家，助企融资5136.2亿元。平台作为主要的渠道，支撑人民银行“科技创新再贷款”等政策工具落地，已累计支持4100多家国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业、“专精特新”中小企业等，融资规模超过了2700亿元。同时，为推动“科技-产业-金融”良性循环，工业和信息化部会同多家金融和投资机构实施“科技产业金融一体化”专项试点，共同探索成果转移转化的全链条服务体系。

他同时表示，新型工业化是高端、智能、绿色相互支撑的工业化，是大中小企业融通创新的工业化，是“四个现代化”同步发展的工业化，也是数字经济与实体经济深度融合的工业化，这为产融合作带来了无限广阔的发展空间。下一步，工业和信息化部将会同有关部门持续深化产融合作，一以贯之、持之以恒共同推进新型工业化。

一是总结经验，切实把首届全国产融合作大会取得的系列成果转化好、运用好，推动产融合作走实走深。

二是深挖新技术、新产业、新业态与金融的结合点，促进产业发展与科技创新、现代金融高效协同。

三是发展国家产融合作平台作用，聚焦产业链供应链补短、锻长、强基，紧抓重大工程、重点项目、重要企业，推动金融产品和服务创新，汇聚金融资源持续改造提升传统产业、巩固延伸优势产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业等领域。

(责编：申佳平、高雷)

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