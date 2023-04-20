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2023年全国知识产权宣传周活动今日启动

2023年04月20日09:50 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （记者任妍）记者从国家知识产权局获悉，2023年全国知识产权宣传周活动今日正式启幕，并持续至4月26日，这是第23个世界知识产权日。今年宣传周活动的主题是“加强知识产权法治保障 有力支持全面创新”，由国家知识产权局、中央宣传部（国家版权局）、国家市场监督管理总局三部门牵头，会同最高人民法院、最高人民检察院等18家部门单位共同举办，其中，中国国际贸易促进委员会首次成为组委会成员单位。

据悉，今年宣传周活动启动仪式明日将在北京主会场和辽宁省、江苏省、湖北省、新疆维吾尔自治区、广州市5个分会场以线上线下结合方式举行，拉开全国活动的帷幕。

今年的宣传周活动是知识产权领域学习宣传贯彻党的二十大精神，积极推进知识产权强国建设的重要举措。活动组委会主任单位与成员单位将在第23个世界知识产权日来临之际，共同加强知识产权保护宣传教育，深入推进以“尊重知识、崇尚创新、诚信守法、公平竞争”为核心的知识产权文化建设。

据介绍，今年宣传周活动有三个特点：一是活动架构升格扩容。工作机制上，宣传周活动将迎来国家知识产权局、中央宣传部（国家版权局）、市场监督管理总局“三牵头”的工作新局面。同时，中国贸促会将作为组委会成员单位正式参与活动。

二是央地联动共同推进。今日，组委会在北京举办线上启动仪式，并遴选具有代表性的东西南北中五个省（区、市）作为分会场举办现场活动。宣传周期间，全国各地还将开展数千场特色活动，推动知识产权文化宣传进机关、进企业、进社区、进校园，走进社会公众日常生活。

三是内容丰富多彩。今年宣传周将邀请更多重量级嘉宾，还将在新媒体平台开展艺术创作和对话访谈，结合知识产权工作重要进展举办实体活动，回溯知识产权事业发展历程，展望知识产权强国建设美好前景。

此外，今年是中国与世界知识产权组织（WIPO）合作50周年，宣传周活动将与相关纪念活动联动展开，进一步扩大知识产权对内对外宣传效果，提升宣传周活动的国际影响力、传播力。

(责编：申佳平、高雷)
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