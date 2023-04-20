人民网南京4月20日电 （顾姝姝）一条条人民建议化为社会治理的“金点子”，为经济社会高质量发展注入澎湃动能。跳动的数据背后隐藏着怎样的“治理密码”？4月21日，2023中国网络媒体论坛平行论坛之一——数据治理·网上群众工作新路径将在江苏南京举行。此次活动由中央网信办网络传播局、江苏省委网信办指导，人民网、中国社会科学院新媒体研究中心、南京市委网信办主办，微博承办。

2020年，网民李电波以“云帆”为网名，参加“十四五”规划网上意见征求活动，所建言的“互助性养老”，最终被党中央采纳写入“十四五”规划文件。2022年，人民网“领导留言板”与人民日报客户端一起，受权开设“我为党的二十大建言献策”专栏，组织全党全社会为国家发展、民族复兴献计献策，这一党的创举，生动体现全过程人民民主，再次引起广大干部群众热情关注、积极参与。

以网络为桥梁，一方面，群众的“急难愁盼”得到及时解决；另一方面，网民的好建议也越来越体现在国家的重大决策之中。多年来，人民网作为中央重点新闻网站排头兵，在网上群众平台的建设和网上群众工作的探索上开展了大量富有成效的尝试。本次平行论坛，人民网将发布在“领导留言板”基础上创新建设《人民建议》的经验做法，分享“领导留言板”网上群众工作大数据在社会治理中的价值参照，并作《互联网助推社会治理能力全面提升》主题演讲，介绍人民网近年来在网上群众工作中的具体实践和观察、网上群众工作出现的重要趋势。

从一年一度的民生实事项目征集，到“我向党代会建一言献一策”，再到“高质量发展金点子、国际消费城市创建金点子、抗疫金点子”系列征集活动……近年来，本次活动的举办地江苏省南京市在做好网上群众工作的实践中也摸索出自己的一条路，把互联网作为察民情、聚民智、解民忧的重要渠道，深入实施“互联网+基层治理”行动，建立健全网络民意吸纳、网民诉求办理、网上问政监督的服务群众联动机制，用心用情走好新时代网上群众路线。本次平行论坛，“南京发布”“听语+”将联合人民网《人民建议》开展南京网民建议征集和调研活动。

随着数字时代的到来，大数据、人工智能、5G、物联网等数字技术不断渗透大众的生活。利用这些信息化手段，走好网上群众路线，也是适应社会治理新形势，构建社会治理新格局，推进社会治理现代化的重要内容和必然要求。本次平行论坛，人民数据研究院将发布《创新数据应用助力社会治理现代化》报告。

一流的营商环境是支撑经济高质量发展的重要“生命线”。如何营造市场化、法治化、国际化营商环境，更好激发市场活力？本次平行论坛，人民网将依托“领导留言板”推出营商环境意见建议征集，邀请经营主体和广大群众提意见、谈建议，在大力营造好的政策和制度环境中发挥好党媒党网的特殊作用。

(责编：申佳平、高雷)

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