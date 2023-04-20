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中国农资流通协会：服务农资宏观调控 多举措推进“三农”高质量发展

2023年04月20日10:27 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电（记者任妍）近日，以“砥砺奋进三十载，开创流通新征程”为主题的2022年度中国农资经销商年会在北京召开。本次会议全面展现中国农资流通行业在服务“三农”和转型发展过程中取得的丰硕成果，彰显行业改革发展成就，发挥典范企业引领示范作用，推动行业高质量发展。

中华全国供销合作总社党组成员、理事会副主任候选人陈祖新在会上表示，中国农资流通协会成立30年来，在适应市场经济浪潮、推动行业变革创新中发挥了重要作用，近年来，协会推动企业复工复产，发出行业保供稳价倡议，发布保供重点农资企业名单，争取开通重点地区农资保供绿色通道，发动会员企业救灾保供，为促进粮食增产丰收做出了积极贡献。

陈祖新指出，农资是最基本的生产资料，没有现代化农资，就没有现代化农业。未来协会要坚守初心，为农业现代化和乡村振兴提供更多优质高效服务。具体要从以下三个方面着手：

一要全力服务国家粮食安全，坚持服务大局，引导全行业认识和把握农资供应、农业生产面临的新形势，铭记肩负的使命，进一步做好农资保供稳价，为提升国家粮食安全保障能力多做贡献。

二要有力服务农业强国建设，以服务农业供给侧结构性改革为主线，以“绿色农资”升级行动为抓手，加快构建综合性、规模化、可持续的农业生产服务体系，更加有效拓展农业社会化服务、参与农业面源污染防治、推进化肥农药减量增效，以自身优势和能力当好助推农业强国建设的先行军。

三要大力推动行业高质量发展，引导全行业完整、准确、全面贯彻新发展理念，自觉深化改革，强化科技创新，加快转变发展方式、调整产业结构、转换增长动能。

(责编：申佳平、高雷)
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