人民网北京4月26日电 （记者杜燕飞）中国煤炭工业协会发布的数据显示，今年一季度，全国原煤产量完成11.5亿吨，同比增长5.5%，继续保持了平稳较快增长；大型煤炭企业特别是大型国有煤炭企业严格执行保证电煤供应的长协合同制度和长协价格政策，全国发电和供热用煤供应平稳有序。

“成绩的取得，离不开广大煤炭行业工作者的艰苦奋斗、辛勤劳动。近年来，在能源保供、抗击疫情、安全生产等各项工作中，煤炭行业涌现出一大批先进人物，展现了煤炭人的时代风貌。”在25日举行的全国煤炭工业先进集体、劳动模范和先进工作者表彰大会上，中国煤炭工业协会会长梁嘉琨表示，煤炭行业要以先进集体、劳动模范和先进工作者为榜样，弘扬劳模精神，推动煤炭行业高质量发展。

国家矿山安全监察局党组书记、局长黄玉治表示，近年来全国煤炭系统在煤矿安全生产工作中取得了历史性成就。煤炭行业要牢固树立安全发展理念，全面落实企业安全主体责任，扎实开展安全综合治理，加强重大灾害超前治理，加快煤矿智能化建设，推进技术装备迭代升级，推进煤矿安全事业高质量发展。

“一直以来，煤炭行业在能源保供稳价攻坚战中做出了突出贡献。”国家能源局总经济师鲁俊岭说，煤炭在当前和今后一段时期仍是我国的主体能源，要求深入研究煤炭发展重大战略问题，深入推进供给侧结构性改革，提升煤炭科技自主创新能力，以煤炭绿色智能化开采和清洁高效利用为主攻方向，突破重大基础理论和关键共性技术，加快推动煤炭清洁高效利用，多途径提高煤炭利用和转化效率，促进煤化工产业高端化多元化低碳化发展，维护国家能源安全。

中国能源化学地质工会主席、分党组书记蔡毅德表示，对于煤炭行业而言，“双碳”目标既是挑战更是机遇。要弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，发挥煤炭行业广大职工群众主力军作用，畅通技能人才职业发展通道，完善技能人才激励政策，培养更多高技能人才和大国工匠，推动煤炭行业绿色转型和高质量发展。

(责编：赵竹青、吕骞)

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