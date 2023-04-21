人民网南京4月21日电 （欧阳易佳）为全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时的重要讲话精神，2023中国网络媒体论坛邀请党的二十大代表、网络正能量人士、网络媒体、政务机构及互联网平台负责人，走进河海大学、紫金山实验室、南京市仙林街道、新亭社区和龙尚村，把鲜活精神讲鲜活，把生动实践讲生动。

作为2023中国网络媒体论坛重要内容，进基层系列活动用多元对话映射奋进中国。4月21日下午，活动走进南京建邺区双闸街道新亭社区，聚焦“一老一小”的关键小事，用心守护民生幸福，绘出民生画卷最温暖的底色。4月22日下午，活动走进河海大学，同上一堂思政大课，讲述中国水利发展故事，从“红旗渠精神”到三峡人的奋斗奇迹；从南水北调到平陆运河，展现奋斗者永不磨灭的青春力量。4月22日下午，活动走进南京市栖霞区仙林街道，从狠抓环境综合整治提升，到杆线下地、新建居民活动广场、垃圾亭房、公共厕所等，再到实施景观绿化改造、道路亮化提升、墙面更新等，看党的温暖和关怀如何走进千家万户。4月23日上午，活动走进紫金山实验室，感悟科技之美，追寻科技之光，逐梦星辰大海。4月23日下午，活动走进南京市江宁区龙尚村，聆听“新农人”讲述他们积极投身乡村振兴的故事，一腔热情、一片真心、一份执着逐梦沃野，品味乡土四月天。

(责编：赵竹青、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经