人民网北京4月21日电 （记者许维娜）“经过近30年的蓬勃发展，中国互联网已发展成为全球最大的互联网市场，拥有全球最多的网民和移动互联网用户以及最活跃的互联网技术和应用创新生态。”20日下午，中国互联网协会副理事长黄澄清在“中国全功能接入互联网30周年系列活动”启动发布会上表示。

“特别是党的十八大以来，我国互联网事业取得重大历史性成就。”黄澄清表示，一是建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，数据资源价值加快释放；二是技术创新能力快速提升，核心技术不断突破，安全保障能力大幅提升；三是数字经济蓬勃发展，发展规模全球领先，数字社会服务更加普惠便捷，网络惠民便民红利充分释放；四是数字治理取得明显成效，数字政府治理服务效能显著增强，网络空间命运共同体构建持续推进。

会上，多位嘉宾共同启动“中国全功能接入互联网30周年系列活动”。据悉，此次活动由中国互联网协会携手众多业界单位共同发起，迎接将于2024年4月20日到来的中国全功能接入互联网30周年纪念日。

活动旨在全面回顾30年来中国互联网行业的发展历程，集中展现行业取得的创新性成果，探索行业未来发展路径和方向，共同展望行业更加辉煌美好的未来。

中国互联网络信息中心主任曾宇表示，经历近30年的发展，我国网民数量达到10.67亿，居世界第一，“.CN”域名保有量连续多年居全球国家顶级域世界第一，互联网普及率达75.6%，我国的互联网已经发展成为开放合作、安全繁荣、清朗有序、惠民便民、普惠高效的互联网，我国正从网络大国向网络强国迈进。

曾宇还分享了三方面互联网发展建议，一是加快布局下一代互联网，加速推进量子网络、6G、卫星互联网建设，统筹推进Web3.0、元宇宙等新型互联网平台建设和应用拓展，牢牢把握未来互联网技术与产业发展制高点与话语权。二是持续推动下一代互联网关键技术突破，推动新型网络标识等互联网基础资源技术创新发展，加速突破面向下一代互联网的高端核心芯片、量子计算机、面向万物互联（全联网）的操作系统和数据库等关键核心技术与产品，筑牢国家互联网发展安全保障根基。三是统筹发展与安全，持续推进互联网产业高质量发展，加强前瞻立法，持续提升我国互联网技术、产业与治理国际影响力和话语权。

中国科学院计算机网络信息中心副主任谢高岗表示，在多方协作和不懈努力下，一条64K的国际专线从中科院网络中心接入互联网，实现了中国与互联网的全功能连接，中国成为第77个拥有全功能互联网的国家。近30年来，我国从研制第一台路由器，到创新体系结构、核心协议、关键设备、组网系统等做出引领性贡献，为全球互联网基础设施创新发展做出应有贡献。

“未来30年，中国必将在互联网基础理论、关键技术、核心设备、数字经济等方面取得飞跃发展，网络强国建设将迈上新台阶，中国将为全球互联网创新发展做出新的贡献。”谢高岗说。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经