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直击2023上海车展

业内热议汽车行业新时代：拥抱“新四化”趋势 打造开放共赢生态圈

2023年04月21日16:20 | 来源：人民网
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人民网上海4月21日电 （焦磊）新能源车占比超过半数、众多外资车企转战新赛道、智能网联化成新车标配……在以“拥抱汽车行业新时代”为主题的2023上海车展上，各项新技术辅以“新四化”发展趋势，赋能科技创新跨界融合持续加速，各大车企品牌纷纷展出最新款车型，展现出世界汽车产业发展新航向。

当前，全球汽车产业正迎来电动化、智能化、低碳化新阶段，中国汽车产业也处于从旧时代切换到新时代的关键转折点，从高增速发展到高质量发展的新阶段。在此背景下，各维度技术的不断蝶变，促使中国汽车产业加快开辟新领域、制胜新赛道，并迎来弯道超车的重大机遇。

本届车展的主题为“拥抱汽车行业新时代”。汽车行业新时代有哪些亮点，有哪些最新的发展趋势？

新能源汽车成为车展的焦点。人民网 焦磊摄

4月19日，在第七届国际汽车关键技术论坛上，上海市国际贸易促进委员会副会长顾春霆表示，此次上海车展展出整车1500余辆，其中新能源车占比超过1/2，全球首发车及众多概念车发布数量均创新高。新能源汽车的高涨正在成为中国经济增长不可忽视的动力源，更被全球车企视为至关重要的“增长极”。

数据显示，2022年，我国新能源汽车年销售688.7万辆，同比增长93.4%，市场占有率提升至25.6%，高于上年12.1个百分点。此外，乘联会数据显示，3月新能源车国内零售渗透率34.2%，较去年同期28.1%的渗透率提升6个百分点。

“汽车行业新时代是大势所趋的新能源化，中国在新能源行业已经成为引领者、行业规则的主导者。”睿蓝汽车董事长、CEO娄源发在接受人民网记者采访时表示，各个车企要通过围绕行业价值打造差异化，根据用户需求精准定位，呈现给消费者最好的产品。

广汽传祺汽车销售有限公司副总经理钟宇源则认为，汽车行业新时代主要呈现三方面特点：一是新能源车市场渗透率不断提高，整个汽车行业正在发生巨变；二是汽车行业向智能化发展的趋势明显，智能化应用场景打造成为行业关注焦点；三是包括汽车产品属性、产业价值链和生态结构等都将面临被新的科技革命所颠覆。

“汽车行业新时代就是要在响应政策号召的同时引领时代潮流，更加智能化、网联化、低碳化。”武汉木仓科技股份有限公司高级副总裁王坤表示，随着政策的发展和技术的创新,要不断拥抱变化,进行结构升级，以应对千变万化的市场环境。作为汽车产业链上游的一环，木仓科技顺应数字经济浪潮，加大智慧驾培模式创新,不断探索驾培行业低碳化发展。

随着电动化成为行业不可逆转的大趋势，外资车企也加速转向。

本届车展上，奥迪首次携纯电动产品阵容亮相。奥迪中国总裁温泽岳博士表示：“2023年是奥迪业务转型之年，也是技术加速之年。本届上海车展，奥迪首次以纯电动产品阵容亮相，彰显我们在华加速电动化转型的决心。”

此外，梅赛德斯-奔驰也在本届上海车展期间发布了迈巴赫EQS纯电SUV、G级纯电越野车EQG概念车。与此同时，奔驰方面官宣，全品牌将全面跨入全电动时代。

电动化、智能化、网联化、共享化“新四化”已经成为汽车产业的转型趋势。数据显示，截至2021年10月，中国乘用车智能座舱渗透率为50.6%。今年1月，乘用车网联化率达到60.2%。

成功的转型，离不开整个汽车产业生态的构建。如何打造一个良性、开放、创新的汽车产业生态圈？

钟宇源认为，汽车产业链条非常庞大，一家企业很难完全覆盖整个产业链条。构建新的汽车产业生态，需要结合时代变化，在现有的基础上不断地去开放合作和研发创新。

“现代汽车产业是一个开放共赢的时代，也是能够蓬勃发展重要基础。在下一步的发展过程当中，各大车企要抓住这种趋势去做更开放化的发展。”张兵说。

(责编：杨曦、高雷)
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