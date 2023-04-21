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惠及沿线1800万人 环北部湾广东水资源配置工程进入全线施工阶段

2023年04月21日15:32 | 来源：人民网
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人民网北京4月21日电 （欧阳易佳）4月20日，在广东茂名高州大井镇，环北部湾广东水资源配置工程B1施工标段郑村倒虹吸出口施工现场，数台大型设备在忙碌运转，数十名工人正在隧洞上方开展浇筑施工作业。

郑村倒虹吸是工程输水干线上的重要主体结构，为环北部湾广东水资源配置工程控制性关键工程，全长约4.7公里，隧洞采用钻爆法施工，因埋深较浅，受断裂夹持发育影响，岩体呈碎裂岩化，施工区域内分布7条断裂带，线路两次穿越高速公路，施工难度大。目前正在加紧开展截水天沟、边坡框格梁、场地平整硬化等工作，为接下来正式进洞施工做好准备。

据了解，工程沿线像郑村倒虹吸这样已开工建设的工区已达到48个，工程设计、监理、施工、管材生产、检测等43家参建单位已全面进场，已有3000人和460多台大型机械设备进场作业，工程进入全线施工阶段。

据悉，环北部湾广东水资源配置工程是国家水网骨干工程、国家150项重大水利工程，是广东历史上引水流量最大、输水线路最长、建设条件最复杂、总投资最高的跨流域引调水工程，北起云浮郁南县西江干流地心村，南至湛江徐闻县大水桥水库，横跨云浮、阳江、茂名、湛江四市，输水线路总长490.33公里，总投资614.56亿元，总工期96个月，工程建成后将系统性解决粤西四市水资源短缺问题，彻底结束雷州半岛千年苦旱的历史，惠及沿线1800万人。

(责编：杨曦、高雷)
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