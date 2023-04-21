人民网北京4月21日电 （记者车柯蒙）4月21日，以“深化中欧合作，推动绿色发展，共创美好未来”为主题的首届中欧绿色创新发展大会在广东省江门市成功举办。大会由工业和信息化部中小企业发展促进中心、中国中小企业国际合作协会、江门市人民政府共同主办，鹤山市人民政府承办。

中国中小企业国际合作协会会长、十二届全国人大财政经济委员会副主任委员邵宁，第十三届全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原副部长刘利华，江门市委书记、江门市人大常委会党组书记、主任陈岸明出席会议并致辞。

邵宁指出，建立绿色合作的伙伴关系正在成为中欧合作新的动力和亮点。中欧绿色发展理念高度契合，绿色合作具有广阔空间，中欧中小企业量大面广，发展活力强劲、创新活跃，是绿色技术创新的重要主体，推动绿色创新发展中小企业大有可为。实现绿色创新发展需要政府、企业、协会、服务机构等协同联动，共同努力。中国中小企业国际合作协会将继续发挥好参谋助手和桥梁纽带作用，进一步推动中小企业集聚化、绿色化、国际化发展。

刘利华表示，“绿色发展”不仅是应对气候和环境问题的关键之策，更是推动经济稳步发展、带动产业持续升级的灵药良方。目前，中欧在绿色能源、绿色制造、绿色服务等领域已经开展了卓有成效的合作，积极推动世界经济复苏和可持续发展。“中欧（江门）中小企业国际合作区”的建设，为中欧绿色合作提供了良好参考和承接载体。希望中欧企业携手合作，加强优势互补，为推进中欧绿色合作伙伴关系建设，为世界经济复苏和绿色可持续发展注入更多动力。

陈岸明表示，江门素有“中国侨都”美誉，与欧洲各国有着广泛联系、密切合作。近年来，江门市主动谋好一域助力全局积极主动参与中欧合作，大力发展绿色经济，厚植绿色技术优势，在践行绿色发展理念上取得新成效。江门将把握机遇，以中欧（江门）中小企业国际合作区建设为重点，主动加强中欧绿色技术大合作，深化中欧绿色产业大对接，推动中欧绿色市场大繁荣，推进中欧营商环境大融合，深化与欧洲各国的产业、经贸、科技合作，探索绿色低碳合作发展新模式，建设广东乃至国家对欧合作新窗口。

工业和信息化部中小企业发展促进中心与江门市人民政府签订战略合作框架协议，举办广东（江门）硅能源产业基地、银湖湾国际节能环保产业集聚区启动仪式，举行江门职教城揭牌仪式，并发布《支持江门“中欧合作园区”人才发展三年行动计划》。

据悉，大会同期还举办硅能源创新与发展分论坛、深化中欧企业交流合作沙龙、中欧园区参访考察及“中欧合作园区友谊林”揭牌活动。

(责编：杨曦、高雷)

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