人民网上海4月21日电 （记者车柯蒙）4月18日至27日，2023第二十届上海国际汽车工业展览会（以下简称：2023上海车展）在国家会展中心（上海）举行。本届展会以“拥抱汽车行业新时代”为主题，由中国汽车工业协会、上海市国际贸易促进委员会、中国国际贸易促进委员会汽车行业分会主办。

近日，比亚迪海洋网销售事业部总经理张卓在做客人民网《人民车友会》栏目时表示，当前，汽车行业面临百年未有之大变局，新能源车替代燃油车的趋势不可逆转，车企要积极拥抱时代的变化，拥抱新能源。

“我们在前两年就宣布终止燃油车的销售和生产，专心在新能源赛道上发力。在国家政策的有力促进下，在过去的几年时间里，我们总共交付了390万辆新能源汽车，比亚迪庞大的产销量也推动了中国新能源汽车高质量发展，引领全球新能源行业迈入新发展格局。”张卓表示。

4月20日，比亚迪海洋网全新车型驱逐舰07和海鸥首发亮相。记者了解到，作为比亚迪海洋网首款B+级超混轿车，驱逐舰07采用海洋美学设计理念，拥有越级大空间，搭载DM-i超级混动技术，新车将于今年三季度正式上市。

据介绍，驱逐舰07搭载骁云-插混专用1.5L高效发动机及骁云-插混专用涡轮增压1.5Ti发动机两套动力总成，匹配EHS电混系统以及超级混动专用功率型刀片电池，实现以电驱动为主、发动机高效充电、适时辅助驱动的全工况超高效率。同时，驱逐舰07提供121km和200km两种NEDC纯电续航里程，既能覆盖用户纯电通勤的需求，又能满足一家人远行的需求，助力实现短途用电、长途混动的全场景出行自由。

对此，张卓认为，在汽车行业迈向新能源时代的背景下，驱逐舰07的首发亮相，不仅是海洋网在B+级轿车市场投入的一枚重器，更加速了中型车市场新能源迭代进程。相较于传统的燃油车，搭载DM-i超级混动技术，意味着拥有更低的油耗和更好的操控体验，加上更低的使用成本。

与驱逐舰07定位不同，基于e平台3.0打造的新一代主流代步车海鸥，则拥有305km或405km两种续驶里程（CLTC综合工况），以及4个安全气囊、ESP电子车辆稳定系统、快充（30/40kW）等十二项标配，兼顾安全、智能、便利、舒适，是比亚迪新一代技术从高维度迈向广域市场的全新车型。

“海鸥延续了‘好玩、有趣、有个性’的设计主线，它环抱式座舱与外部设计形成呼应。另外，海鸥充满创意的四种外部色彩和三种内饰色彩也是非常重要的视觉标识，通过这样巧妙的组合，更能传递出新能源时代的时尚和动感。”张卓补充说，“海鸥还搭载了‘超级安全’的‘刀片电池’，传承了e平台3.0的安全基因，希望为用户带来从底层基础到平台技术的全维安全保障。”

数据显示，比亚迪海洋网2022年度累计销售70余万辆，而驱逐舰07、海鸥两款全新车型的到来，更进一步地拓展了海洋网产品的矩阵。

(责编：杨曦、高雷)

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