人民网北京4月21日电 （记者任妍）记者从北京国际汽车展览会秘书处获悉，2024（第十八届）北京国际汽车展览会（简称2024北京车展）将于2024年4月25日—5月4日在北京中国国际展览中心顺义馆举行，在中国国际展览中心朝阳馆设立的零部件展区举办日期为4月25日-27日，总展出面积23万平方米。

汽车产业是国民经济稳健运行、制造业和工业向上发展的重要支撑，当前全球汽车行业面临着深刻重塑产业形态和格局、全面实现转型升级的迫切需求。

据了解，北京国际汽车展览会（Auto China）自1990年创办以来，每逢双年在北京举行，至今已成功举办了16届，是我国具有广泛国际影响力的著名品牌展会之一。三十多年来，北京车展始终秉承“展品精、品牌全、国际化”的办展理念和特色，为我国汽车行业和会展经济的快速发展做出了积极巨大的贡献。

记者了解到，2024北京车展主题为：“新时代 新汽车”，展会由中国机械工业联合会、中国机械工业集团有限公司、中国国际贸易促进委员会、中国汽车工业协会共同主办，由中国国际贸易促进委员会汽车行业分会、中国机械国际合作股份有限公司、中国国际展览中心集团有限公司和中国汽车工程学会联合承办。

(责编：杨曦、高雷)

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