人民网记者 车柯蒙 王天乐

4月18日至27日，2023第二十届上海国际汽车工业展览会（以下简称：2023上海车展）在国家会展中心（上海）举行。作为上海的一张靓丽城市名片，2023上海车展再度成为全球汽车厂商倾情参与的行业盛会。今年1月，上海车展被纳入《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，成为支持会展行业恢复重振的重要平台。业内分析认为，2023上海车展将助力提振市场信心、推动汽车消费，为产业释放更多活力。

当前，在电动化、智能化、网联化和共享化浪潮中，全球汽车产业正在加速重塑。近年来，我国汽车产业抢抓转型机遇，强化顶层设计，一批核心技术相继取得突破，汽车强国建设再上新台阶。

2023上海车展以“拥抱汽车行业新时代”为主题，其中，“拥抱”二字，向行业释放出明确的信号：身处汽车行业新时代，从业者需要更积极应对机遇与挑战。汽车行业新时代有何机遇与挑战，从业者又如何全方位拥抱新时代？

“电动化和智能化转型过程中，对汽车行业，尤其是传统造车的‘老兵’们提出了新要求。”丰田汽车(中国)投资有限公司市场营销·公关部部长徐一鸣对人民网《记者去哪儿》栏目表示，在本届车展上，丰田以“继承与进化”为主题，交出“拥抱汽车新时代”新答卷，同时，两款bZ系列新成员迎来全球首秀。

腾势汽车总经理兼首席共创官赵长江则认为汽车行业新时代主要呈现三方面特点，一是在汽车产业转型过程中，从业者和消费者乃至产业链都在拥抱新能源；二是中国品牌全面崛起，近年来，中国品牌从核心技术、产业链发展到品牌打造、运营能力都达到较高水平；三是中国市场更趋理性化、价值进一步回归，人民对美好生活的向往进一步得以体现。

“汽车行业新时代，新能源汽车发展速度出乎大家意料，在行业电动化转型阶段，产品、技术等各方面已经日趋成熟，接下来，智能化转型将成为行业转型下半段的主要挑战。”零跑科技创始人、董事长朱江明表示，对于车企而言，机遇在于庞大的市场优势，挑战则在于如何以良好布局、核心技术跑好智能化发展下半段。

“未来，自主品牌一定会蓬勃向上发展。在新能源、电动化、智能化发展层面，行业也将迎来更为激烈的竞争。”据中国一汽营销创新院员工介绍，面对新时代对车企提出的新要求，在本届上海车展上，红旗新能源子品牌的两款全新产品红旗E001与红旗E202同步亮相车展，通过全新布局参与到竞争格局中。

汽车产业的绿色变革对于我国实现碳达峰、碳中和具有重要意义，在本届展会上，汽车产业低碳转型实施路径也成为焦点。

“每个国家的地形地貌、消费者的用车习惯都不尽相同，因此，以单一技术去实现碳达峰、碳中和目标仍有一定难度。”徐一鸣告诉《记者去哪儿》，丰田通过全方位的电动化技术，在满足消费者用车需求的同时，多措并举助力实现碳达峰、碳中和目标。

赵长江表示，全球交通部门超70%的碳排放量来自道路车辆，新能源汽车则是减碳重要抓手。汽车产业低碳化、零碳化发展，有助于实现我国双碳目标。

在汽车行业转型的过程中，汽车行业传统的零部件、整车研发生产及营销服务企业之间的“链式关系”，正逐步演变成汽车、能源、交通、信息通信等多领域多主体参与的“网状生态”。这就需要汽车产业链上的相关公司相互融合，相互赋能，为消费者提供更好的体验。

“当前，用户和车企之间的关系已经发生改变。”据朱江明介绍，以零跑为例，车主可以通过APP购车、控车，车主也以APP为媒介结识更多车友，为生活创造新乐趣。凭借这样的模式，车企通过与消费者更紧密的联系、沟通，有助于根据消费者诉求提升产品性能，以便更精准满足消费者需求。

徐一鸣表示，汽车行业的“网”又长又密，在如今行业电动化、智能化的营销模式下，如何解决消费者用车痛点，是企业面临的挑战之一。“近年来，中国电动化、智能化的发展是飞跃式的，我们也处于不断学习和接受挑战的过程中。”徐一鸣说。

(责编：杨曦、高雷)

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