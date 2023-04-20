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3月进出口增速回升 背后有三方面增长动能支撑

2023年04月20日20:35 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （记者赵竹青）在20日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷介绍，今年一季度，我国货物贸易进出口9.89万亿元人民币，同比增长4.8%，其中3月当月进出口同比增长15.5%，开局总体平稳。束珏婷分析表示，3月进出口增速回升，既有去年同期基数相对较低的原因，也有累积订单集中释放、跨境运输更加通畅、组团出海初见成效、企业预期有所回暖等因素支撑。

束珏婷说，具体来看，有三方面的增长动能正在并将继续发挥重要作用。

一是主体活力有所增强。一季度有进出口实绩的外贸企业数量同比增长5.9%，比去年同期增加2.5万家，民营企业进出口增长14.4%，占我进出口比重上升至52.4%，较去年同期提高了4.5个百分点。

二是产品结构持续提升。汽车等高附加值产品出口增势不减，一季度汽车出口额增长了96.6%。电动汽车、光伏、锂电池等“新三样”竞争优势持续释放，一季度合计出口增长66.9%，拉动我出口整体增速2个百分点。

三是市场潜力逐步释放。3月当月，我对东盟、拉美、非洲等新兴市场进出口分别增长了27.5%、18.6%和29.4%，部分弥补了传统市场需求不振带来的影响。

“从整体来看，全球经济下行、外需不足、单边主义保护主义影响、地缘政治风险等制约因素仍然存在，贸易发展环境依然严峻复杂。商务部将坚决贯彻党中央、国务院部署，会同各地各相关部门扎实做好稳外贸各项政策落实，加大助企惠企力度。”束珏婷说。

(责编：赵竹青、高雷)
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