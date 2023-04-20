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一季度我国对外投资2159.7亿元 同比增长26.3%

2023年04月20日20:32 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （记者赵竹青）在20日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷介绍，2023年一季度，我国对外非金融类直接投资2159.7亿元人民币，同比增长26.3%（折合315.4亿美元，同比增长17.2%）。

其中，流向批发和零售业71.6亿美元，增长31.4%；流向交通运输、仓储和邮政业14.8亿美元，增长24.4%；流向制造业、建筑业、信息传输等领域的投资也呈增长态势。对“一带一路”沿线国家直接投资57.6亿美元，同比增长9.5%, 占同期总额的18.3%。

一季度，对外承包工程完成营业额2168亿元人民币，同比增长17.7%；新签合同额2954.7亿元人民币，同比下降1.8%。对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额1164.8亿元人民币，新签合同额1748.9亿元人民币，分别占同期总额的53.7%和59.2%。

(责编：赵竹青、高雷)
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