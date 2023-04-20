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同比增4.9% 我国一季度吸收外资实现“开门稳”

2023年04月20日20:29 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （记者赵竹青）在20日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷介绍，2023年1至3月，全国实际使用外资4084.5亿元人民币，同比增长4.9%。吸收外资实现了“开门稳”。

一是新设外资企业较快增长。今年，商务部启动“投资中国年”招商引资系列活动，各地纷纷加大了“走出去”“请进来”招商力度，1至3月，新设外商投资企业超过1万家，同比增长25.5%。

二是引资质量持续提升。外资研发中心、制造业引资、新版《鼓励外商投资产业目录》等政策效应逐步显现，我国引资结构持续优化，1至3月，高技术产业实际使用外资1567.1亿元人民币，同比增长18%。其中，电子及通信设备制造、科技成果转化服务、研发与设计服务、医药制造领域引资分别增长55.7%、50.3%、24.6%和20.2%。

三是部分国家和地区对华投资大幅增长。今年1至3月，法国、德国对华投资同比分别增长635.5%和60.8%。此外，英国、加拿大、日本、瑞士、韩国对华投资也分别增长了680.3%、179.7%、 47.7%、 47.4%和36.5%，“一带一路”沿线国家投资增长27.8%。

四是外资大项目加快落地。重点外资项目工作专班发挥作用，进一步加强常态化交流、针对性服务、精准式招商联动协调机制，推动重点外资项目落地建设。1至3月合同外资1亿美元以上的大项目实到外资2232.8亿元人民币，增长10.4%。

(责编：赵竹青、高雷)
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