人民网北京4月20日电 （记者车柯蒙）4月20日下午，河北省围绕第32个全国税收宣传月“税惠千万家 共建现代化”主题，举办“积极发挥税收职能作用 服务中国式现代化河北场景建设”集中宣传活动。国家税务总局河北省税务局党委书记、局长程俊峰致辞，廊坊市委副书记、市长李国勇以及财经界专家学者和企业代表接受连线采访，税务部门向与会企业代表赠送政策大礼包。

活动现场连线了承德、唐山、廊坊、保定、张家口、雄安新区及秦皇岛等地企业，走进这些中国式现代化河北场景的代表性企业，进行“云探访”。

在秦皇岛市阿那亚北戴河社区，税收宣传沙龙引人驻足。阿那亚财务总监蒋鹏举表示，阿那亚园区为实现“乐享河北”的美好愿景，共规划建设了十个社区，税务部门已为阿那亚系列企业办理留抵退税累计6000多万元，并在园区内设立了专门的政策解答咨询点，这相当于树立了一块优化营商环境的“税”字招牌，吸引更多企业入驻，助力康养医养产业的发展。

在雄安新区5G智慧办税厅，正在办理业务的中国雄安集团城市发展投资有限公司财务人员说，这个办税厅设计理念先进、“开放式”的场所宽敞舒适，各种智能化设施让办税更便利、高效，绝大多数业务都实现了自助办理，避免了排队等待。同时，随着网上办税业务的不断扩围升级，实现了更多办税缴费事项的“网上办”“掌上办”，遇到难题时税务部门还会通过“远程帮办”平台辅导解决。这一系列的用心、细心、暖心之举，切实让纳税人感受到了智能办税服务带来的办税“质感”。

河北省社科院经济研究所所长陈璐表示，税务部门持续打造“智税”品牌，进一步发挥既有优势打造更加便利、智能的网上办税系统，加强与企业涉税信息的有效对接，打造具有河北特色的“数字税务”，将有力助推河北经济社会持续健康发展，推动中国式现代化河北场景加快建设。

记者了解到，近年来，河北省税务局积极发挥税收职能作用，持续优化税收营商环境，倾力服务河北高质量发展。2022年，河北税务系统全面落实新的组合式税费支持政策等稳经济一揽子政策，退减缓免税费超1430亿元，惠及市场主体427万户次，以优质高效的服务，便利企业应享尽享税费政策红利，持续提振市场主体发展信心、激发企业创新动力，为河北经济社会高质量发展贡献了税务力量。

据介绍，河北税务系统积极融入发展大局，聚焦中国式现代化河北场景，坚持依法依规组织税费收入，持续精准落实各项税费支持政策，不断强化精准监管，优化税务执法方式，为企业创新增添动能，为民生改善厚植沃土，为重大战略蓄力赋能。

在持续深化精细服务方面，河北省税务部门精心开展“便民办税春风行动”，优化“远程帮办、办问协同”“不满意、我来办”“有诉求、码上说”等服务模式，快速响应涉税需求，不断提升税费服务的精细化、智能化、个性化水平，让河北“阳光e税”服务品牌更闪亮。

与此同时，加强政策宣传辅导，采取“线上+线下”同步展开、“智能+人工”同步推进等多种手段，开展组合式、立体化的政策宣传辅导。利用税收大数据，依托电子税务局信息推送、栏目订阅等功能模块，实现税费政策“点对点”精准推送，确保企业应知尽知、应享尽享税费优惠政策。

(责编：杨曦、高雷)

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