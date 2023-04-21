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央行：住户部门消费和投资意愿正在回升

2023年04月21日09:04 | 来源：人民网
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人民网北京4月21日电 （记者杜燕飞）“当前住户存款增加较多，主要受住户的投资、消费状况的影响。”4月20日，在2023年一季度金融统计数据有关情况新闻发布会上，人民银行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘表示，当前住户部门的消费和投资意愿在回升，储蓄意愿在下降，有利于住户存款更加稳定的增长。

2023年一季度金融统计数据有关情况新闻发布会现场。人民网记者 杜燕飞摄

数据显示，3月末，住户人民币存款余额是130.23万亿元，比上月末增加了2.91万亿元，比年初是增加了9.9万亿元。其中，定期及其他存款余额是91.61万亿元，比上月末增加2.24万亿元，比年初增加9.67万亿元。

“当前住户存款增加较多，主要受住户的投资、消费状况的影响。”阮健弘认为，一方面，疫情对一季度的住户消费有一些影响，一季度社会消费品零售总额同比增长5.8%，消费尚未完全恢复，消费减少，相应的存款就多一些。另一方面，居民的风险偏好降低，资管产品投资增长放缓，推动住户部门存款增加。3月末，住户部门投向资管产品的资金余额是41.59万亿元，比年初减少了1.4万亿元。

在阮健弘看来，当前住户部门的消费和投资意愿在回升，储蓄意愿在下降，有利于住户存款更加稳定的增长。今年一季度，人民银行城镇储户问卷调查显示，倾向于“更多消费”和“更多投资”的居民分别占23.2%和18.8%，比上季各增加0.5和3.3个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占58%，比上季减少了3.8个百分点。

“3月当月住户部门存款同比多增2105亿元，这个多增额比1月份和2月份多增额明显收窄，1月份的多增额是接近8000亿元，2月份大概是1万亿元，3月份同比多增2105亿元，多增的幅度还是在明显收窄。”阮健弘说。

值得注意的是，3月末住户的短期消费贷款余额是9.91万亿元，比年初增加682亿元，同比多增3690亿元。对此，阮健弘表示，这主要是疫情之后居民的消费需求回升。同时，住户部门中长期消费贷款同比少增，主要与居民的购房需求尚未完全恢复有关。3月末，住户的中长期消费贷款余额是47.24万亿元，比年初增加2466亿元，同比少增4261亿元，这个同比少增是住户消费贷款同比少增的主要构成部分。

与此同时，3月末，住户短期经营贷款余额是9.78万亿元，比年初增加了6971亿元，同比多增2109亿元；中长期经营贷款余额是10.54万亿元，比年初增加6976亿元，同比多增2952亿元。阮健弘表示，这主要是金融体系加强对实体经济薄弱环节的支持力度，有效地支持个体工商户和小微企业主的生产经营活动。

招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员认为，当前，随着宏观经济不断转好，居民工作和收入趋于稳定，信心和预期明显恢复，投资、消费需求呈现回升态势。

“未来，随着需求的恢复，居民就业和收入的持续改善，住户信贷需求也将稳步回升。”阮健弘表示。

(责编：赵竹青、高雷)
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