人民网记者 王震

看病就医是老百姓关心的头等大事。

近年来，不少地方积极开展“互联网+医疗健康”探索，不断提升医疗质量和服务水平。在福建厦门，数字化、智慧化的医疗服务，正在让更多的优质医疗资源下沉到基层，为百姓就医带来更多便利。

“以前看病，看病排队、挂号排队、缴费也要排队。现在网上提前预约，提前来个十几分钟就能看上病了。检查和单子也不用拿着来回跑，医院的系统上都能查到。”在四川大学华西厦门医院，医疗云让前来就医的市民李女士感受到了数字化医疗服务便利。

医疗云如何提升医疗质量和服务水平？

“从前上门诊，首先要询问患者病情，但实际上很多患者是说不清楚的，特别是一些慢性疾病，这就导致医生问诊的时间很长。”四川大学华西厦门医院党委副书记张亮介绍，通过医疗云，医生可以直接看到患者的个人健康档案，档案包含了患者之前的病史，大大提高了问诊效率和影像检查的精准度。

数字化、智慧化为实现优质医疗资源共享、解决医疗资源分配不均和就医成本高等问题提供了可行方案。云超声、云阅片、云诊断等云医疗模式，破除了医院的“围墙式服务”，使更多的医疗资源下沉，使基层医院水平得到提升，实实在在地让更多患者受益。

“利用信息技术优化流程，减少了7个门诊就诊环节，候诊时间缩短了2/3，全市95%的居民建立了电子健康档案。”厦门市卫生健康委员会党组书记、主任姚冠华介绍，目前厦门18家三级医院、40家基层医疗服务机构和272家乡镇卫生院/服务站均已实现跨机构影像共享互认调阅。

如何更好的满足现代化医疗需求？

数字技术加速与医疗行业融合发展，正在持续赋能智慧医疗建设。随着现代医疗业务的不断丰富，如何进一步丰富完善数字化应用场景，更好满足现代化医疗的需求，成为智慧医疗建设的关键要义。

厦门作为国家首批健康医疗大数据中心试点之一，通过智慧医疗云，建立了重大活动医疗救治应急指挥平台和急危重症远程救治指挥平台，提高突发公共卫生事件及急危重症处置能力，实现多系统联动指挥和快速、高效的危重症救治。

依托容器、微服务、DevOps等云原生技术，厦门重塑了新一代的医疗云2.0。在天翼云科技有限公司智能边缘事业部高级产品经理吴伟斌看来，智慧医疗正在乘“云”而上，实现医疗现代系统的信息化和升级，为市民提供更优质的就医体验。

(责编：赵竹青、吕骞)

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