聚焦“双碳”目标要求 多方探索绿色“一带一路”人才队伍建设
人民网北京4月26日电 （记者许维娜）近年来，我国共建“一带一路”绿色发展取得积极进展，理念引领不断增强，交流机制不断完善，务实合作不断深化，已成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。
当前，“一带一路”绿色发展的重要性、艰巨性和复杂性日益显现。从长期来看，“一带一路”如何通往一个绿色低碳可持续的未来成为业界关注焦点。在完成这一历史使命的过程中，教育交流与合作所肩负的责任不可忽视。
日前，“双碳”目标下的绿色低碳“一带一路”建设高级研修班在河北省雄安新区开班。国家发展改革委国际司副司长潘江在开班式致辞中指出，本次研修班聚焦“绿色低碳”和“一带一路”建设，既是落实党的二十大精神的具体举措，也是促进有关方面高质量参与共建绿色“一带一路”、助力落实联合国《2030可持续发展议程》的有益实践。
北京陈江和公益基金会秘书长伍伟表示，此次研修班旨在加强对绿色“一带一路”建设相关政策研究，总结10年来“一带一路”绿色发展的实践经验，助力绿色“一带一路”人才队伍建设。希望通过此次研修班，能够搭建起共建“一带一路”绿色发展的交流平台，推动国内国际绿色低碳发展经验的交流，实现理论与实践相结合。
河北省外办党组成员、对外友好协会执行副会长吕晓梅表示，今年，河北省将以共建“一带一路”提出10周年为契机，持续优化海外产业结构布局、畅通陆海空网外部通道、拓宽冰雪丝路合作、深化国际友好交流合作，积极响应绿色丝绸之路建设倡议，不断推动“一带一路”建设高质量发展。
河北省雄安新区党工委委员、管委会副主任陈峰指出，雄安新区建设是千年大计、国家大事。雄安新区正打造“妙不可言、心向往之”的典范之城，未来也将积极融入“一带一路”建设，为推动与“一带一路”沿线国家和地区交流合作贡献雄安力量。
据悉，本次研修班由国家发展改革委一带一路建设促进中心、河北省人民政府外事办公室、河北省雄安新区管理委员会联合举办，北京陈江和公益基金会支持，来自中宣部、国家发展改革委、生态环保部相关司局，地方发展改革委系统近40名干部参加。
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