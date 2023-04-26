人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

聚焦“双碳”目标要求 多方探索绿色“一带一路”人才队伍建设

2023年04月26日17:12 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月26日电 （记者许维娜）近年来，我国共建“一带一路”绿色发展取得积极进展，理念引领不断增强，交流机制不断完善，务实合作不断深化，已成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。

当前，“一带一路”绿色发展的重要性、艰巨性和复杂性日益显现。从长期来看，“一带一路”如何通往一个绿色低碳可持续的未来成为业界关注焦点。在完成这一历史使命的过程中，教育交流与合作所肩负的责任不可忽视。

日前，“双碳”目标下的绿色低碳“一带一路”建设高级研修班在河北省雄安新区开班。国家发展改革委国际司副司长潘江在开班式致辞中指出，本次研修班聚焦“绿色低碳”和“一带一路”建设，既是落实党的二十大精神的具体举措，也是促进有关方面高质量参与共建绿色“一带一路”、助力落实联合国《2030可持续发展议程》的有益实践。

北京陈江和公益基金会秘书长伍伟表示，此次研修班旨在加强对绿色“一带一路”建设相关政策研究，总结10年来“一带一路”绿色发展的实践经验，助力绿色“一带一路”人才队伍建设。希望通过此次研修班，能够搭建起共建“一带一路”绿色发展的交流平台，推动国内国际绿色低碳发展经验的交流，实现理论与实践相结合。

河北省外办党组成员、对外友好协会执行副会长吕晓梅表示，今年，河北省将以共建“一带一路”提出10周年为契机，持续优化海外产业结构布局、畅通陆海空网外部通道、拓宽冰雪丝路合作、深化国际友好交流合作，积极响应绿色丝绸之路建设倡议，不断推动“一带一路”建设高质量发展。

河北省雄安新区党工委委员、管委会副主任陈峰指出，雄安新区建设是千年大计、国家大事。雄安新区正打造“妙不可言、心向往之”的典范之城，未来也将积极融入“一带一路”建设，为推动与“一带一路”沿线国家和地区交流合作贡献雄安力量。

据悉，本次研修班由国家发展改革委一带一路建设促进中心、河北省人民政府外事办公室、河北省雄安新区管理委员会联合举办，北京陈江和公益基金会支持，来自中宣部、国家发展改革委、生态环保部相关司局，地方发展改革委系统近40名干部参加。

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
今年一季度原煤产量同比增长5.5% 业内共议煤炭行业高质量发展
　　人民网北京4月26日电 （记者杜燕飞）中国煤炭工业协会发布的数据显示，今年一季度，全国原煤产量完成11.5亿吨，同比增长5.5%，继续保持了平稳较快增长；大型煤炭企业特别是大型国有煤炭企业严格执行保证电煤供应的长协合同制度和长协价格政策，全国发电和供热用煤供应平稳有序。 “成绩的取得，离不开广大煤炭行业工作者的艰苦奋斗、辛勤劳动。…
智慧医疗乘“云”而上
　　看病就医是老百姓关心的头等大事。 近年来，不少地方积极开展“互联网+医疗健康”探索，不断提升医疗质量和服务水平。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部