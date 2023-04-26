人民网北京4月26日电 （欧阳易佳）近日，中国环境科学学会2023年科学技术年会成功召开，会上，专家学者们围绕建设美丽中国的部署、碳达峰碳中和的意义、生态环境科技创新面临的机遇与挑战等议题，共话科技创新推动绿色低碳发展。

中国工程院院士、中国环境科学学会理事长王金南表示，广大生态环境科技工作者要以国家战略需求为导向，坚持科技工作“四个面向”的定位要求，激发创新活力，加强科技供给，推动发展方式绿色低碳转型。

中国工程院院士贺克斌从生态文明建设、美丽中国建设、气候履约和产业竞争等层面，阐述了碳达峰碳中和的战略意义，提出了双碳目标下美丽中国建设的多种碳减排路径。他认为，积极稳妥推进碳达峰碳中和，重点是突破关键核心技术的创新，科技创新在未来的价值将大大提升。

“十年来，我国水体污染控制与治理发生了历史性的变化，科技支撑发挥了重要作用。新时代机遇与挑战并存，要继续开展科技攻关，加强污染成因和科学规律的认识，以生态环境高水平保护促进经济社会高质量发展，助力生态文明建设和美丽中国建设。”中国工程院院士吴丰昌说。

中国工程院院士贺泓介绍了大气霾化学研究的最新进展，提出要在大气环境模拟系统等大型科研基础设施上加强投入，要在大气环境领域加强健康研究模块，引导以健康效益为调控目标的大气污染防控，实施精细化的PM2.5和O3协同控制策略，支撑我国空气质量的持续改善。（实习生宋嘉琦对此文亦有贡献）

(责编：赵竹青、吕骞)

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