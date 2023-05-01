同在蓝天下 与野生动物一起共享大自然
2023年05月01日15:13 | 来源：人民网
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作为人类在地球上的共生伙伴，野生动物不仅为维持生态平衡作出了重要贡献，也增加了人们亲近大自然的乐趣。野生动物是人类的好朋友，是大自然不可缺少的组成部分。保护野生动物，不仅关系到人类生存与发展，也是衡量一个国家、一个民族文明进步的重要标志。今天，《中华人民共和国野生动物保护法》正式实施，保护野生动物需要社会各方面的共同努力，让我们一起保护野生动物，维护自然平衡。
来源：国家林草局
策划：欧阳易佳
设计：宋嘉琦（实习生）
(责编：王震、高雷)
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