人民网北京5月1日电 （记者乔雪峰）记者从首都机场集团获悉，今年“五一”假期第一天，首都机场和大兴机场共保障航班2120架次，旅客34.69万人次，当日保障航班架次和旅客量均创北京民用机场有史以来新高。

据了解，今年“五一”假期期间，北京两场旅客出行以旅游、探亲为主。为做好五一假期大客流出行保障，满足广大旅客美好出行需求，北京两场全力做好“五一”假期旅客出行保障。

首都机场根据航班出港情况，动态调整旅客流程关键节点的服务引导人员；在安检现场设置“易安检通道”“爱心通道”等功能型通道；对老年、轮椅等特殊旅客群体，提供“爱心传递贴”、“首乘服务”等服务。首都机场还结合“五一”小长假推出了丰富的线上线下活动。

大兴机场调配航站楼楼前出入口、值机柜台、安检通道、服务设施、远机位等旅客保障资源，确保大客流出行保障资源充沛，及时配强保障人员力量，做好团队及夜航旅客保障等大客流出行保障。同时，大兴机场重点加强晚进港旅客的交通保障，做好夜间机场巴士运力的补充，固化形成雍和宫、望京两条夜航机场巴士线路，运营至当日国内航班结束后一小时，及时储备夜间出租车运力。

为满足“五一”假期期间大兴机场早出港旅客值机托运需求，草桥城市航站楼已优化调整假期期间开柜时间，从原7:30提前至7:00。大兴机场持续优化特殊群体旅客服务保障措施，为特殊群体旅客提供指引、咨询、帮扶等服务，“爱心休息区”“绿色通道”等将为有需要的旅客提供休息、快速通行等服务保障。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经