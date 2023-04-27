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第六届数字中国建设峰会

谋转型、谈创新、促融合 多位院士建言数字经济发展新风向

2023年04月27日16:01 | 来源：人民网
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人民网福州4月27日电 （记者许维娜、林盈）抓住数字化发展新机遇正当其时。当前，如何探索数字经济的新增长热点？中国数字经济路向何方？现阶段，这些已成为数字经济发展面临的现实问题。

在第六届数字中国建设峰会期间，“数字经济发展”这一热门话题成为业界关注热点。与会嘉宾畅谈数字技术的发展动态、构想数字治理的未来前景、探索数字经济的增长热点，为数字经济产业升级指出新方向，为“数字中国”的加快发展描绘新图景。

“企业的数字化转型是战略问题，也是战术问题。”中国科学院院士、北京大学地球与空间科学学院教授童庆禧表示，以数字技术赋能传统产业转型升级，是数字经济的核心部分。传统产业要突围，数字化转型成为关键命题，通过数字化赋能，塑造新经济增长极。

多年来，数字中国建设成果丰硕。接下来，这条转型之路怎么走？中国工程院院士、吉林大学教授郭孔辉给出自己的思考。他以汽车行业为例，介绍了中国自主汽车品牌崛起之路。

“敢开放、勇创新，是行业转型的关键词。从根本上解决问题，还需要通过开放市场引进“鲶鱼，让造车新势力成为行业新动力。”郭孔辉表示，竞争的引入能让传统产业谋新谋变，也能让小企业联合起来谋合作。

释放数字经济新潜力，前景广阔。“要设立目标，逐步分解，真抓实干。”中国工程院院士、中国电力建设集团有限公司首席专家张宗亮认为，企业真正需要的是数字化转型的思维和管理方式，应组织企业整体战略的变革，再结构化分解目标，向数据共享、融合应用、智能运维等方面发力。

眼下，数字经济发展风起云涌，数据也随之成为数字经济发展的关键生产要素。中国工程院院士、国家基础地理信息中心教授陈军认为，数据作为数字经济时代的“石油”，已经呈现出越来越重要的价值。因此，促进数据开发利用具有重要意义。相应地，要让企业合规、合法地开发利用数据，推动企业创新，支持企业发展，用好数据的资源属性、资产属性、资本属性、安全属性。

高效挖掘利用数据尤其要重视数据质量的保障与提升。中国科学院院士梅宏认为，要用好公共数据，让人民的数据取之于民用之于民。他建议，可以在筛除敏感数据后，将海量数据向社会开放。“比如，福州可以先行一步推动公共数据开放，并在开放利用的过程中，形成数据体系、提高数据质量。”梅宏说。

(责编：赵竹青、吕骞)
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