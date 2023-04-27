人民网北京4月27日电（记者乔雪峰）记者从大兴机场获悉，今年大兴机场“五一”假期出行旅客吞吐量将呈现增长态势，旅客出行以旅游、探亲为主。

根据预测，“五一”假期期间大兴机场预计共执行航班4131架次，预计共迎送旅客61.5万余人次，预计日均航班量达826架次，预计日均客流量将超12.3万人次，出行高峰日预计在4月29日，当日航班895架次、迎送旅客预计将超14.2万人次。

据介绍，“五一”小长假在大兴机场运营的相关航司国内热门航线有广州、深圳、成都天府、成都双流、重庆、杭州、昆明等。同时，大兴机场也已恢复北京大兴往返首尔、阿姆斯特丹、莫斯科、多哈、塔什干、阿布扎比、吉隆坡等多个国际航线，中国香港、中国澳门等多个地区航线。

“五一”小长假来临前，大兴机场提前做好大客流出行保障部署，重点关注大客流出行早出港、晚进港期间远机位、安检及综合交通等重点保障情况，对各类突发、应急情况形成保障预案，切实提升安全保障能力，确保旅客平安出行。同时，针对旅游市场强劲复苏势头，大兴机场调配航站楼楼前出入口、值机柜台、安检通道、服务设施、远机位等旅客保障资源，确保大客流出行保障资源充沛，及时配强保障人员力量，做好团队及夜航旅客保障等大客流出行保障。

针对五一期间大客流，大兴机场多措并举做好运输保障工作。重点加强晚进港旅客的交通保障，做好夜间机场巴士运力的补充，固化形成雍和宫、望京两条夜航机场巴士线路，运营至当日国内航班结束后一小时，及时储备夜间出租车运力。通过出租车调度站公众号、各大出租车调度中心、北京交通广播等渠道做好车辆募集工作，协调网约车平台引导更多网约车前往大兴机场运营。

此外，大兴机场快轨从草桥站抵离大兴机场最快仅需19分钟，旅客乘坐国航、南航、东航从大兴机场出发或到达，均可免费领取大兴机场快轨票。

为满足“五一”假期期间大兴机场早出港旅客值机托运需求，草桥城市航站楼已优化调整假期期间开柜时间，从原7:30提前至7:00，每日新增可办理航班20余架次，覆盖东航、南航、厦航、国航、首都航等多家航司的旅客，使更多早出港旅客享受到解放双手、轻松出行的城市航站楼服务体验。

“五一”期间，大兴机场持续优化特殊群体旅客服务保障措施，为特殊群体旅客提供指引、咨询、帮扶等服务，“爱心休息区”“绿色通道”等将为有需要的旅客提供休息、快速通行等服务保障。同时，大兴机场志愿者团队也将做好节假日出行期间旅客帮扶爱心接力工作，助力旅客顺畅出行。

(责编：赵竹青、吕骞)

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