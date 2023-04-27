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年报观察

上市银行资产质量稳中向好 绿色金融产品不断丰富

人民网记者 罗知之
2023年04月27日15:04 | 来源：人民网
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上市银行2022年年报披露接近尾声。国有六大行2022年全年合计实现营业收入3.69万亿元，实现净利润约1.36万亿元。多家银行不良贷款率有所下降，资产质量稳中向好。与此同时，多家银行绿色金融发展态势良好，绿色金融产品“工具箱”不断丰富。

六大行营业收入领先 净利润增速放缓

纵观已披露的2022年年报，六大行营业收入和净利润遥遥领先，多家股份制银行也表现强劲。

从营业收入来看，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行四家国有大行稳居前四位，对应的全年营收为9179.89亿元、8224.73亿元、7248.68亿元、6180.09亿元。招商银行实现营收3447.83亿元，排名第五，领跑股份制银行。此外，邮储银行实现营收3349.56亿元，交通银行、兴业银行、中信银行营收均在2000亿以上。

从盈利规模来看，净利润、营收前五位排名结果相同，为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和招商银行，对应的归母净利润分别为3604.83亿元、3238.61亿元、2591.40亿元、2274.39亿元、1380.12亿元。

值得注意的是，大型银行净利润增速有所下滑，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行2022年净利润增速分别为3.49%、7.06%、7.45%、5.02%、11.89%、5.22%；2021年分别为10.27%、11.61%、11.70%、12.28%、18.65%、11.89%。

年报显示，净利润增幅收窄与商业银行净息差普遍收窄、非息收入承压有关。多家银行表示，净息差下行压力依然是2023年经营中需要重点关注的问题。

普华永道中国北方区金融业主管合伙人朱宇分析称，2022年上市银行净利润增速回落，盈利能力保持平稳。LPR下行带来贷款重定价压力，上市银行支持实体经济，降低融资成本，生息资产收益率持续下降，受存款竞争影响，存款成本保持刚性，叠加客户风险偏好下降，定期存款上升，付息负债成本率上升。受到贷款收益率下降和存款成本上升的双重挤压，上市银行的净利差、净息差进一步收窄。

多家银行不良贷款率下降 资产质量稳中向好

从资产质量情况来看，多家银行不良贷款率有所下降，资产质量稳中向好。

数据显示，截至2022年末，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行的不良贷款率分别为1.38%、1.38%、1.37%、1.32%、0.84%、1.35%。

除邮储银行不良贷款率微升0.02个百分点外，其余5家大行的不良贷款率尽数下降。不过，邮储银行不良贷款率仍最低，为0.84%。

此外，多家股份制商业银行的不良贷款率也有所下降，部分银行实现了不良贷款余额、不良贷款率“双降”。截至2022年12月末，中信银行不良贷款余额652.13亿元，比上年末减少22.46亿元，不良贷款率1.27%，比上年末下降0.12个百分点；兴业银行不良贷款余额544.88亿元，较上年末增加57.74亿元，不良贷款率1.09%，较上年末下降0.01个百分点，保持在近年来的较优水平。

从不良贷款分布的行业看，主要集中在房地产、租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业等。

接下来，如何看待上市银行的资产质量走势？多家银行相关负责人表示，有信心、有底气继续保持资产质量稳健。

“总体来讲，我们对保持全年资产质量稳定有信心、有把握。”中国银行风险总监刘坚东说。

“信心与底气主要来自两个方面。” 工商银行副行长王景武表示，一方面是中国经济企稳向好的环境；另一方面是银行良好的风险管理能力。

“预计2023年农业银行的资产质量将保持基本稳定。”农业银行副行长张旭光说，从外部环境看，宏观经济持续恢复向好，经济发展的质量、平衡、安全和可持续性更强，这为银行稳定资产质量提供了良好的外部环境。从内部经营管理看，农业银行的信用风险管控能力不断提升。

绿色金融“成绩单”亮眼 产品“工具箱”不断丰富

近年来，绿色金融成为上市银行重要的增量业务发展方向。截至发稿前，多家银行交出亮眼的绿色金融“成绩单”。

根据年报披露的数据，六大行中，工商银行2022年末绿色贷款余额达3.98万亿元，居于首位；建设银行绿色贷款余额2.75万亿元，同比增长40.1%；农业银行绿色信贷余额2.70万亿元，同比增长36.4%；中国银行绿色信贷余额1.99万亿元，同比增长41.1%；交通银行、邮储银行的绿色贷款余额分别为6354亿元和4965亿元，同比增长33.3%和33.4%。

股份制银行绿色信贷发展也较为迅猛。截至2022年年末，兴业银行绿色信贷余额为6370亿元，招商银行、中信银行绿色信贷余额均超过3000亿元，光大银行、民生银行、浙商银行、平安银行在1000亿元以上。

年报显示，多家银行在2022年绿色债券发行和承销方面也取得了较好业绩。除了绿色信贷、绿色债券，各家银行还综合运用绿色租赁、绿色基金、绿色理财、绿色信托等金融工具，广泛支持和培育绿色产业，绿色金融产品“工具箱”不断丰富。

中国人民银行副行长宣昌能在全球财富管理论坛2023年会上表示，截至去年底，我国本外币绿色贷款余额达到22万亿元，绿色债券存量约1.5万亿元，资产规模位居全球前列。

多家银行在2022年年报中透露，未来一年将在绿色金融领域持续发力。

交通银行年报提出，“十四五”期末，绿色贷款目标将不低于8000亿元，力争达到1万亿元。光大银行年报提出，2023年将按照“绿色贷款、清洁能源产业贷款增速不低于一般贷款增速，且高于可比同业平均增速”的要求，争取全年绿色贷款增量不低于500亿元。民生银行则制定了绿色金融五年发展规划和年度营销指引。

(责编：罗知之、吕骞)
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