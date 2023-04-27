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铁路五一小长假运输今日启动 预计发送旅客1.2亿人次

2023年04月27日15:01 | 来源：人民网
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人民网北京4月27日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，铁路五一小长假运输今日全面启动，自4月27日至5月4日，为期8天，全国铁路预计发送旅客1.2亿人次，较2019年同期增长20%，超历史同期最高水平，日均发送旅客1500万人次。4月29日为客流最高峰日，预计发送旅客超过1900万人次，超历史最高峰日10%以上。

国铁集团客运部负责人介绍，国家优化调整疫情防控措施以来，铁路客流增长势头强劲。今年五一小长假，旅客出行需求旺盛，从铁路12306预售情况来看，预计长假首尾长途客流为主、中间短途客流为主。来自国铁集团的最新统计，截至今天8时，已售出五一小长假运输期间火车票6908万张，其中，北京至上海、成都至西安、武汉至上海、北京至沈阳、北京至青岛、深圳至长沙、广州至长沙、武汉至长沙、北京至呼和浩特、广州至南宁等方向客流量较大。

铁路部门认真落实以人民为中心的发展思想，最大限度挖掘运输潜力增加运力投放，切实提高服务品质，努力提高广大旅客出行的安全感、获得感、幸福感，真正将主题教育成效体现在满足人民群众美好出行的需求上。

一是努力挖潜扩能加大运力投放。实行高峰列车运行图，进一步优化运输组织，日均开行旅客列车10800余列，较日常增加1800余列，较2019年同期增长21%，其中，最高峰日安排开行列车超过11300列。4月28日至30日、5月2日至4日，增开北京至沈阳、北京至太原、广深地区至湖南、杭州至郑州、上海至西安、南昌至广州等方向夜间高铁102列。5月2至4日，增开上海虹桥至佛山西、上海虹桥至广州南、上海虹桥至珠海、北京西至深圳北、北京西至昆明南、北京西至湛江等区间双向动卧列车36列。统筹高铁和普速铁路能力运用，增开普速旅客列车490余列，同时在各枢纽地区安排一定数量的备用动车组和普速客车底。

二是全力做好服务提升出行体验。全面落实新的铁路旅客运输规程以及各项便民利民惠民措施，落实消毒、保洁、供水等基本服务要求，在确保普惠性服务的前提下，推行更多差异化、个性化服务，进一步改善人民群众出行体验。切实关爱老幼病残孕重点旅客，积极受理预约，开辟绿色通道，加强爱心服务，最大限度提供出行便利。增加节日期间客运服务力量，加强高峰时段进站候车旅客疏导。做好突发客流、恶劣天气、设备故障等各项应急准备，确保应急有备、果断有效处置，最大限度降低对运输秩序和旅客出行的影响。假日期间，北京等重点站区与当地政府交通委、重点站区管委会等有关部门实行合署办公，合力保障旅客出行畅通有序高效。

三是统筹货运保障重点物资运输。加强货物运输组织，提升货运保通保畅能力。针对西南地区用电紧张实际，集中运力精准保供，持续实施电煤保供行动，确保全国363家铁路直供电厂存煤量稳定，全力保障生产生活用电能源需求。对节日物资和关系国计民生的重点物资实行精准保供、优先运输，服务经济运行持续好转和人民群众生产生活。开好中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车，保障国际产业链供应链安全畅通。

铁路部门提示，利用互联网或手机客户端购票的旅客，铁路12306网站（含手机客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，且不收取任何附加费用，请广大旅客朋友一定要通过官方渠道购票，维护自身合法权益。铁路部门将根据客流需求和车票预售、候补购票情况，灵活动态安排运力投放，有出行需求的旅客请留意车站公告，或通过铁路12306网站（含手机客户端）查询列车开行信息。假日期间，铁路客流量较大，请旅客朋友合理安排行程，尽可能错峰出行，预留充足时间进站乘车，旅途中加强自身健康防护，共同维护良好出行环境。

(责编：王连香、吕骞)
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