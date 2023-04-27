人民网记者 申佳平

什么样的数据中心泡在水里、还会咕嘟咕嘟“吐泡泡”？输入一段文字就能快速生成指定风格短视频，又是什么体验？近期，人民网《财米油盐》跟随由工业和信息化部新闻宣传中心、中国信息通信研究院、中国邮电新闻工作者协会联合组织的“算力中国行”大型调研采访活动来到浙江杭州，在智慧之城探寻算力产业发展的关键密码。

数据中心“吐泡泡”，液冷技术助力绿色低碳发展

算力，可以简单理解为计算能力。如今，无论是网购、刷剧还是叫网约车，智能生活时时刻刻都在产生海量数据。究竟这些数据在哪里被计算处理？带着疑问，记者来到了阿里巴巴浙江云计算仁和数据中心。

一进到数据中心，首先的感觉是干净、安静，再凑近细看，一排排密密麻麻的服务器躺在机柜里“泡澡”，覆盖在上面的水流微微颤动。工作人员介绍，该技术为“浸没式液冷技术”，其中的液体其实不是水，而是一种不会导电的氟化液，因此即使把服务器放进去，也不用担心会短路。另外，该液体的沸点较低，服务器的电子元件在工作中温度升高时，产生的热量会被迅速“代谢”出去，并不需要风扇、空调、冷机等额外设备。而当服务器繁忙时，液体还会随着计算业务的增加，出现咕嘟咕嘟“吐泡泡”的情况。

一般而言，数据中心的建设需要考虑降低能耗、减少故障率、突破环境限制等多种因素。浸没式液冷技术体现出的种种优势，已经使其成为全球数据中心的重要技术趋势。

“超大数据中心怎样获取更多的绿电资源，怎样降低碳排放，怎样提高能效，这都是非常关键的事情。”阿里云基础设施IDC研发事业部总经理王朝阳介绍，目前阿里巴巴浙江云计算仁和数据中心的PUE（电能使用效率值）低至1.09，比国家发改委此前给新建大型、超大型数据中心划定的PUE目标1.3低了不少。

文字秒变短视频，智算赋能科研“下饺子”模式

智能计算，不再只是为了给计算“加速度”，更是“加智慧”，一般面对人工智能训练和推理需求时，更突显出其性能和能耗优势。

来到坐落在杭州未来科技城的之江实验室，映入眼帘的是丰富多彩的智能应用展示，如多维智能感知中枢、深海探测机器人，以及目前非常火热的AIGC智能应用：用户只需输入一段文字或语音，机器即可快速根据需求，生成符合特定风格的短视频或绘画。

随着ChatGPT带领AIGC火爆全球，支撑人工智能所需要的算力需求也随之暴涨。目前，之江实验室的计算与数据中心可以给实验室内外提供计算和数据资源统筹服务。另外，作为由政府、高校、企业多方共建的新型研发机构，探索新型举国体制、为科研人员赋能，也是之江实验室的一大目标和特色。

“通过用上智能计算，让科学家、研究学者像‘下饺子’一样出成果。”之江实验室主任、浙江大学党委副书记、智能计算数字反应堆总设计师朱世强接受人民网《财米油盐》专访时表示，之江实验室早已认定智能计算这一重要发展方向，争取早日实现智能计算的“中国定义”。

之江实验室智能计算软件研究中心主任潘爱民介绍，算力资源天然存在异构性，在实践中算力的异构和软件不兼容是普遍存在的，这不仅提高了算力使用的门槛，也使得算力利用率往往难以得到有效提高。

对此，之江实验室于去年推出自主研发的数字反应堆之江瑶光操作系统，可将实验室的各种异构算力资源形成一个庞大的“算力池”，同时供大量科研项目共享使用。目前，之江瑶光的算力服务能力已经在材料、基因、制药、天文、育种等科学研究领域落地应用。

走好“三条路子”，浙江算力产业发展步稳蹄疾

在浙江，每天约有300万人次使用“浙里办”APP办理业务，每一次点击、调取，都由在杭州城北半山脚下的浙江云计算数据中心提供算力支撑；中国电信浙江公司为浙江省公安厅打造96110反诈预警“云上一张网”，以数字科技应对数字风险，已为群众挽回经济损失数亿元；天翼云联手吉利汽车建设超算中心汽车云，满足汽车研发高性能算力需求……

调研中，产学研各方讨论最多的不仅有算力基础设施的整体优化布局，还有从计算到智算过程中，算力底座所发挥的创新力和生产力。

据中国信息通信研究院测算，算力每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长。如何做到让源源不断的算力像水电一样，随时随处可取可得？浙江正在走好属于自己的三条路子。

一是推动国家算力枢纽长三角节点建设，提升数据中心能效，走低碳节能绿色“路子”；

二是着力提升高性能算力占比，提高算力算效水平，走智能计算特色“路子”；

三是整合算力产业链发展，形成电信运营商、互联网企业、金融公司、龙头骨干企业及国有企业、研究院所等合作发展态势，走产业联合创新“路子”。

工业和信息化部数据显示，我国在用数据中心机架总规模突破650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS(每秒18000京次浮点运算)，相当于大概8到10亿部手机同时运行的计算能力。

自“东数西算”工程全面启动以来，浙江作为我国算力产业布局发展、数字经济建设上的重要一环，发展步稳蹄疾。相信在未来，我国算力基础设施还将不断夯实，应用场景不断丰富，逐渐实现安全稳定、自主可控、开放共赢的算网产业繁荣新生态，赋能数字经济新发展。（视频制作：实习生陈沛）

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：罗知之、吕骞)

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