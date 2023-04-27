人民网北京4月27日电 （记者车柯蒙）为助力经济运行持续整体好转，今年以来，全国税务部门结合便民办税春风行动深入开展“补链助企”活动，充分发挥税收大数据时效性强、覆盖面广、颗粒度细等方面优势，在尊重企业意愿的前提下，为有购销需求的企业寻找潜在供应商或采购商，促成供需匹配的企业自行自愿按市场化原则实现有效购销，帮助企业拓展上游原料供给来源、打通下游产品销售渠道。

数据显示，今年一季度，全国税务部门累计搜集原材料短缺企业信息1988户，匹配供应商8307户，帮助1499户企业实现购销对接，成交金额达到41.1亿元。

“产品交货期临近，但合作多年的供应商突然‘掉链子’。”3月初，面对可能需要赔付的数十万元违约金，广东依明机械科技有限公司财务人员詹素娟表示。

国家税务总局潮州凤泉湖高新区税务局在开展企业定期巡诊问需时，了解到了这一情况。该局第一时间利用增值税发票税收大数据，按“开票情况稳、销售时间近、信用等级高”的原则，精准检索到了潜在供货商，仅3个工作日内便为企业补上了供应链断点，让企业赶在合同期限内顺利交付了货品。

“生产湿式复合机所需的在线红外水分仪在产品门类中比较小众，没想到税务部门如此主动高效地帮助我们，我们避免了经济和信誉双重损失。”詹素娟说。

不光是补齐短板、续上断点，税收大数据同样为锻造长板、做强企业提供了积极助力。位于宁波市的浙拖奔野拖拉机制造有限公司是一家国家级专精特新“小巨人”企业。由于去年12月起全国农机排放标准升级，拖拉机制造所需配套组件换代，加之各地春耕备耕的农机采购量持续加大，今年2月份，浙拖奔野的原材料供应不足。

通过“全国纳税人供应链查询”系统，宁波市税务部门及时向企业提供了全国90余家生产配套组件企业名单，最终促成了其与浙江新柴股份有限公司等多家企业的供货合作，使产业链条瞬间通畅，保障了企业今年春耕备耕期间的农机生产线有序运转。

此外，各地税务部门还将深化税收大数据运用作为大兴调查研究的重要内容，深入经营主体征集全国纳税人缴费人需求，实行“一链一策”精准帮扶，加快产业链重塑、价值链提升。

在广东佛山，当地税务部门基于税收大数据，试点推出“企得稳”税务云体检服务，帮助企业分析上下游链条企业的健康情况，为供需对接提供参考；在宁波江北，纳税服务部门联合经济分析和数据风险管理等部门，成立了“以税资政”工作组，在各重要时间节点出具“税眼看经济”系列分析报告，为地方党委政府决策作好参谋；在湖北武汉，税务部门深入开展减税降费政策效应分析，采用实地走访、在线问需等方式，优化减税降费政策落实举措，提升纳税人缴费人获得感和满意度。

国家税务总局相关负责人表示，税务部门还将继续深挖税收大数据潜力，持续优化全国纳税人供应链查询功能，探索拓宽数据应用领域，在“断链”连通、“细链”增粗、“短链”延长、“弱链”变强等方面攻坚突破，推动产业链上下游“串珠成链”，为稳定市场预期、提振主体信心作出更大贡献。

(责编：罗知之、吕骞)

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