人民网北京4月27日电 （记者车柯蒙）近日，税务部门公布7起涉税案件，其中，厦门市税务局稽查局依法对网络主播姚振宇偷逃税案件进行处理。7起案件详细情况如下。

厦门市税务局稽查局依法对网络主播姚振宇偷逃税案件进行处理。近期，厦门市税务局稽查局通过精准分析，发现网络主播姚振宇涉嫌偷逃税款，在相关税务机关配合下，依法对其开展了税务检查。

经查，姚振宇在2019年至2021年期间从事直播取得收入，通过虚假申报手段偷逃个人所得税236.3万元，少缴其他税费1.18万元。厦门市税务局稽查局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规规定，对姚振宇追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计545.8万元。近日，厦门市税务局稽查局已依法向姚振宇送达税务行政处理处罚决定书。

厦门市税务局稽查局有关负责人表示，税务部门将进一步依法加强对网络直播行业从业人员的税收监管，依托税收大数据分析，对存在涉税风险的，按照“提示提醒、督促整改、约谈警示、立案稽查、公开曝光”的“五步工作法”进行处置，不断提升网络直播行业从业人员税法遵从度，促进行业长期规范健康发展。

广西壮族自治区百色市警税联合依法查处一起虚开增值税专用发票骗取出口退税团伙案件。为规范出口退税政策落实，助力稳外贸促发展，广西壮族自治区百色市税务、公安部门联合依法查处那坡县某软件科技有限公司等7户企业虚开增值税专用发票骗取出口退税案件。

经查，冯某某团伙利用广西壮族自治区百色市那坡县某软件科技有限公司向自己控制的6户外贸出口企业虚开增值税专用发票，同时采用虚构出口业务、虚假收汇等手段骗取出口退税3660.92万元。广西壮族自治区那坡县人民法院作出判决，主犯冯某某因犯骗取出口退税罪和虚开增值税专用发票罪，实行数罪并罚，被判处有期徒刑18年，并处罚金3668万元；责令冯某某向税务机关退回骗取出口退税款。团伙成员吕某某因犯虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑3年，并处罚金5万元。

贵州省税务部门依法查处一起骗取留抵退税案件。近期，贵州省税务局稽查局指导铜仁市税务局第二稽查局根据不同线索比对分析，依法查处了贵州源和房地产开发有限公司骗取增值税留抵退税案件。

经查，该公司通过隐匿销售收入、进行虚假申报等手段，减少销项税额，骗取留抵退税95.33万元。铜仁市税务局第二稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，处1倍罚款。

安徽省蚌埠市税务局第一稽查局查处一起未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴案件。近期，安徽省蚌埠市税务部门在对个人所得税综合所得汇算清缴办理情况开展事后抽查时，发现蚌埠市某信息咨询公司员工张静未据实办理2019年度和2021年度个人所得税综合所得汇算清缴，遂依法对其立案检查。

经查，纳税人张静在办理2019年度和2021年度个人所得税综合所得汇算清缴时，通过虚假填报综合所得收入的方式少缴个人所得税。经税务部门提醒督促，张静拒不如实办理更正申报。税务部门对其立案检查，依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，蚌埠市税务局第一稽查局对张静追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13万元。日前，税务部门已依法送达《税务处理决定书》和《税务行政处罚决定书》，张静已按规定缴清税款、滞纳金和罚款。

蚌埠市税务局相关负责人提醒纳税人依法及时办理汇算清缴，并核查以前年度是否存在应当办理汇算清缴而未办理、申报缴税不规范、取得应税收入未申报等情形并抓紧补正。税务机关发现存在涉税问题的，会通过提示提醒、督促整改和约谈警示等方式，提醒督促纳税人整改，对于拒不整改或整改不彻底的纳税人，税务机关将依法追缴税款、滞纳金，并纳入税收监管重点人员名单，对其以后3个纳税年度申报情况加强审核，情节严重的，将依法进行立案检查。

河北省沧州市税务局稽查局依法查处一起加油站偷税案件。近期，河北省沧州市税务局稽查局根据精准分析线索，依法查处了献县四通加油站偷税案件。

经查，该加油站通过隐匿销售收入、进行虚假申报等手段，少缴增值税等税费364.08万元。税务稽查部门依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》等相关规定，对该加油站依法追缴少缴税费、加收滞纳金并处罚款，共计687.25万元。

浙江省警税联合依法查处一起虚开增值税专用发票案件。近期，浙江省警税联合破获一起虚开增值税专用发票案件，摧毁犯罪团伙2个。

经查，犯罪团伙控制多家空壳公司在没有实际经营业务的情况下，对外虚开增值税专用发票8099份。目前，该案24名犯罪嫌疑人已由公安部门移送检察机关审查起诉。

福建省古田县税务部门对一起涉税中介机构违规发布涉税虚假广告信息进行处理。近期，福建省古田县税务局根据互联网数据监测线索，对古田金管家商务服务有限公司发布涉税虚假广告信息进行处理。

经查，该公司通过互联网平台发布“注册个人独资企业不用缴税”等涉税虚假广告信息，歪曲解读税收政策招揽业务。古田县税务局联合当地网信、市场监管部门对该公司进行约谈，责令其删除虚假广告信息、及时消除影响，依据《涉税专业服务监管办法（试行）》规定，将其列为重点监管对象，暂停受理其所代理的涉税业务，将该公司涉税专业服务信用等级予以降级，扣减其涉税专业服务信用积分。

(责编：罗知之、吕骞)

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