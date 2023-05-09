王绍绍

今年一季度，我国海洋产业稳步发展，海洋经济实现良好开局。

“随着生产生活秩序逐步恢复，一季度我国海洋经济呈现恢复向好态势。”国家海洋信息中心副主任崔晓健在接受人民网财经采访时表示，随着海洋领域宏观政策效应进一步显现，海洋产业转型升级步伐将逐渐加快，在海洋实体经济与数字经济加速融合的新态势下，二季度海洋经济向好势头有望进一步延续。

海洋资源供给稳定提升

海洋不仅蕴藏着重要的战略资源，更是高质量发展的战略要地，如今，海洋经济已经成为全球经济新的增长点。数据显示，一季度我国海洋生产总值为2.3万亿元，同比增长5.1%，高于国民经济增速0.6个百分点，占国内生产总值比重为8.2%。海洋经济规模和效益显著提升。

“一季度国家级海洋牧场示范区新增16个，涉及海域面积共超过11.3万亩，国内海洋水产品产量同比增长4.4%，其中海水养殖产量同比增长4.9%。海洋渔业生产稳步增长，“蓝色粮仓”建设持续推进。”崔晓健介绍。

与此同时，海洋油气产量也在平稳增长。崔晓健表示，一季度我国海洋原油和天然气产量同比分别增长3.8%、6.5%，成为能源安全稳定供应强有力的保障。

此外，涉海民生改善能力不断提升。问卷调研显示，涉海企业生产经营稳定，预期向好。近六成企业营业收入和利润实现同比增长；超八成企业职工人数较上年末增长或保持不变，近两成企业实现增员，吸纳涉海就业人员能力持续增强。

海洋传统产业稳步发展

海洋传统产业是目前海洋经济稳步回升的主要支撑。崔晓健介绍，目前，我国海洋旅游市场复苏明显，海洋客运量恢复性增长明显，同比增长87.8%。一季度，江苏、福建接待游客总人数分别为1.8亿和1.1亿人次，实现旅游收入2400亿元和1323亿元，海洋消费活力持续提升。

崔晓健表示，目前，海运贸易平稳发展，虽然面对外需减弱的挑战，但一季度我国外贸进出口展现较强韧性，开局稳中向好，海运进出口总额同比增长6.5%，沿海港口集装箱吞吐量、外贸货物吞吐量同比分别增长2.8%、7.3%。天津港生产作业效率先后8次打破作业记录，港口吞吐量创首季度历史新高；大连港口集装箱贸易量同比增长20%，多艘货轮连续刷新通关作业记录。

除此之外，海洋船舶工业发展态势良好，新承接订单增幅明显。“新一轮旧船淘汰周期持续释放红利，全国新接海船订单量同比增长66.9%，国际市场份额超60%，订单包括10艘万箱以上大型集装箱船，此外我国还包揽全球24艘汽车运输船订单。”崔晓健说。

海洋科技创新能力持续增强

“海洋经济发展需要创新驱动与绿色低碳发展同步进行。目前新兴产业呈现较快增长态势。”崔晓健表示，一季度，海上风电市场规模持续扩大，海上风电新增并网容量和发电量同比分别增长40.7%、32.4%。随着海上风电产业规模化发展，机组大型化、轻量化进程加速，规模效应、零部件减耗为机组成本带来下行空间，一季度海上风机均价同比下降16.1%。

当前海洋技术创新步伐加快，创新驱动日益成为海洋经济发展的主要力量，海洋科技成果转化速度明显加快。崔晓健介绍，海洋工程装备不断迭代升级，半潜式深远海智能养殖旅游平台“普盛海洋牧场3号”交付投用，深远海浮式风电平台“海油观澜号”运往作业区。自主研制的新一代GNSS海洋表层漂流浮标为大幅提升海洋观测和监测能力提供契机。智能型无人系统科考母船“珠海云”正式交付使用。海洋哺乳动物水下声学实时监测系统连续运行并初显成效。天津港集团建成全球首个全物联网集装箱码头。我国海洋产业加速向数字化、智能化、绿色化转型。

“虽然目前外部环境依然复杂严峻，国内需求仍需提振，海洋经济稳定发展面临压力。但在海洋领域宏观政策持续作用下，海洋经济与数字经济的融合将更加深入紧密，海洋新兴产业将大有前景。”崔晓健说。

(责编：王连香、吕骞)

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